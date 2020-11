Coronavirus : des internes organisent une fête à l'hôpital de Tarbes, le directeur dénonce une attitude «irresponsable»

Une vingtaine de médecins internes de l'hôpital de Tarbes (Hautes-Pyrénées) ont suscité la polémique. En cause ? Une fête organisée dans la nuit de mardi à mercredi dans la résidence du centre hospitalier de Bigorre, alors qu'une seconde vague de Covid-19 touche le pays.

Aux environs de 4 heures du matin, ce mercredi 11 novembre, la police a verbalisé quatre personnes pour non-respect du confinement, qui disaient sortir d'une soirée, dont les forces de l'ordre entendent la musique au loin, rapporte France Bleu Béarn.

En se rendant sur place, les policiers découvrent des jeunes consommant une grande quantité d'alcool, sans respecter le port du masque ni la distanciation sociale.

Le directeur de l'hôpital, Christophe Bouriat, a exprimé son «très vif mécontentement» et «sa colère face à une attitude complètement irresponsable». Invité de France Bleu, il a expliqué que les internes et leur président «reconnaissent les faits» et il déclare les avoir «recadrés». «Ils ont été pris par la fougue de leur jeune âge. Néanmoins ce sont de futurs professionnels médicaux», poursuit-il.

«ils réalisent la gravité de leur acte»

Le directeur pense qu'«ils ont compris. Ils sont très affectés en ce moment, ils réalisent la gravité de leur acte. On se doit d'être exemplaire quand on travaille dans un hôpital, surtout un hôpital lourdement touché par les patients Covid», affirme Christophe Bouriat.

Dans les Hautes-Pyrénées, 179 personnes atteintes du coronavirus sont actuellement hospitalisées, dont 15 en réanimation, selon Santé Publique France.