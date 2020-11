Sauvetage : en pleine mer, il naviguait avec une application de circulation routière

Une histoire insolite. Dans le dernier numéro de son magazine «Sauvetage», la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Camaret--sur-Mer raconte une intervention pour le moins surprenante, qui s'est déroulée le 18 septembre dernier.

Un plaisancier qui se trouvait sur son voilier était désorienté en pleine mer alors que la nuit tombait, et la batterie de son portable s'affaiblissait. L'homme a alors contacté les pompiers, rapporte Ouest-France. Ces derniers font appel au centre régional opérationnel de surveillance et de sautevetage de Corsen pour la suite des opérations.

Un patrouilleur de la Marine nationale Penfeld, situé au port de Lanvéoc-Poulmic dans le Finistère, part à la recherche du navire mais ne parvient pas à le trouver. Une heure plus tard, un canot de la SNSM de Carmaret-sur-Mer prendra donc la relève avec à son bord, un équipage de huit bénévoles.

Un petit bateau en très mauvais état

Après plusieurs heures de recherche, le voilier est retrouvé. «Quand nous sommes arrivés, le plaisancier était occupé à faire cuire du riz sur un réchaud de fortune, alimenté par une bouteille de 13 kilos», détaille Stéphane Gendron, chef du canot pendant l'intervention.

«Le bateau de 4,5 m est en très mauvais état. Le voilier n'a pas de grand-voile, juste un génois. Pas de moteur. Pas de radio et pas de carte marine. Encore moins de matériel de sauvetage», poursuit-il. Il nous a expliqué être parti de Lanvéoc vers 12h, pour se rendre à Morgat et s'être perdu en naviguant avec une application mobile, plus généralement utilisé pour la circulation routière», précise-t-il.

«un voyage irréalisable»

Le propriétaire du navire, âgé de 47 ans, originaire de Cholet, a confié aux sauveteurs vouloir transporter son bateau acheté quelques jours plus tôt jusqu'en Loire-Atlantique. «Un voyage irréalisable au vu de la taille du petit voilier et de son état général», précisent les secouristes.

Après avoir été pris en charge, le plaisancier a été «enjoint par la gendarmerie maritime, de pas reprendre la mer».