Sondage : 85% des Français s’attendent à une explosion sociale dans les prochains mois

Un chiffre en nette progression. Selon un sondage exclusif établi par l'institut Ifop pour CNEWS et Sud Radio, 85% des Français s’attendent à une explosion sociale dans les prochains mois dans le pays, soit 13 points de plus que la dernière mesure, en janvier 2020.

Dans le détail, 26% des répondants estiment en être «certains» et 59% que c’est «probable».

D’après cette enquête, menée auprès d’un échantillon de 1 007 personnes représentatif de la population française, l’arrivée d’un tel événement dans les prochains mois est envisagée par tous les sondés, quelle que soit leur proximité politique, mais ce sont les oppositions les plus radicales qui le pronostiquent le plus.

En effet, 93% des sympathisants de la France Insoumise et 94% de ceux du Front National, pensent qu’une explosion sociale peut survenir prochainement dans l’Hexagone.

L’institut de sondage, qui a réalisé les interviews par questionnaire auto-administré en ligne du 17 au 18 novembre, révèle que 79% des proches du Parti Socialiste jugent ce risque réel, contre 62% chez les Républicains.

Les moins inquiets sont les sympathisants de La République en Marche (62%), mais ce résultat demeure tout de même à un niveau élevé.

Les ouvriers s'y attendent plus que les cadres

Côté âge, ce sont les 50-64 ans qui en sont le plus convaincus (88%), les 35-49 ans (87%) et les 25-34 ans (87%). Les 18-24 ans affichent quant à eux le score le plus «faible». Ils sont 77 % à l'envisager, soit 11 points de moins que les 50-64 ans.

Outre la proximité politique, l'appréhension du risque d'explosion sociale dans le pays apparaît également liée à la catégorie socioprofessionnelle puisque 92% des ouvriers s’attendent à une explosion sociale, contre 79% des cadres, soit un écart de 13 points.