Neuf tonnes de déchets ramassés sur le site de la Dune du Pilat cet été

Aux tonnes de papiers, bouteilles et autres chaussures sont venus s'ajouter les masques. Cet été, les agents du Syndicat mixte de la Grande Dune du Pilat en ont retrouvés tous les jours sur les 500 hectares de ce site naturel classé, dune et forêt comprises. En seulement deux mois, neuf tonnes de déchets ont été ramassés.

Malheureusement, pour les agents ce n'est pas vraiment une surprise. En juillet et août ils se sont relayés, par groupe de deux ou trois, pour accueillir les touristes et les sensibiliser sur la nécessité de protéger la faune et la flore locales. Mais de nombreuses incivilités ont malgré tout été enregistrées.

Ramenés à l'année, les chiffres atteignent des proportions inquiétantes, avec près de 244 tonnes d'ordures ménagères et 34 tonnes de déchets recyclés collectés. Alors même que la France a connu deux confinements. Une situation d'autant plus révoltante alors que la Dune du Pilat montre déjà des signes de fragilité.

Les relevés de l'Observatoire de la Côte Aquitaine montrent une «érosion chronique» au nord de la Dune. Un recul du trait de côte est enregistré, ainsi qu'une perte en hauteur. La Dune du Pilat culmine aujourd'hui à 102,5 mètres, soit quatre de moins qu'en 2019. Pour l'heure, elle reste la plus haute d'Europe, mais ce titre pourrait bien être menacé.