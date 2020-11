PACA : dépistage massif pour tous les étudiants

25.000 tests antigéniques réalisés dans 21 résidences universitaires de PACA. C’est l’opération que l’ARS met en place jusqu’au 11 décembre prochain pour dépister tous les étudiants des Alpes-Maritimes, des Bouches-du- Rhône, du Var et de Vaucluse.

«Ce dispositif a pour objectif de détecter rapidement [20 minutes pour connaître les résultats : ndlr] les cas de Covid-19 sans symptômes, fréquents chez les plus jeunes. Ces campagnes auront lieu en amont et en aval des vacances de Noel pour protéger les étudiants et leurs proches», prévient l’ARS.

Grâce au soutien financier de la région, l’association La Croix Blanche réalisera ces dépistages sur les sites des résidences d’hébergement collectif des Crous.

«Il faut consolider notre politique en matière de tests antigeniques» explique Renaud Muselier, Président de la région PACA. «Le dépistage de nos jeunes dans les Crous nous permettra d’isoler les personnes positives afin de les traiter et stopper la propagation du virus».

En complément, l’ARS a mandaté le Comité Régional d’Education à la Santé pour favoriser l’adoption des gestes barrières et améliorer chez les étudiants la compréhension de la maladie.

Les dépistages s’effectueront jusqu’au 11 décembre dans 21 résidences universitaires de la Région Sud. Toutes ces opérations se dérouleront de 9h à 16h.