Déconfinement : la tour Eiffel va rouvrir le 16 décembre

Fermée depuis le 30 octobre en raison du deuxième confinement, la tour Eiffel va recommencer à accueillir des visiteurs à partir du mercredi 16 décembre, a indiqué l'exploitant du monument ce mardi 1er décembre. Les réservations pour visiter l'édifice sont ouvertes.

La Dame de fer sera accessible tous les jours de 10h30 à 18h30. Et pendant les vacances scolaires, du 19 décembre au 3 janvier, elle ouvrira une heure plus tôt le matin, à 9h30. Il est désormais à nouveau possible de réserver ses billets d'entrée sur le site internet de la tour Eiffel. Les visiteurs peuvent aussi les acheter sur place, dans la limite des places disponibles.

Le nouveau protocole sanitaire devrait être annoncé rapidement, avec l'éventuelle mise en place d'une jauge restreignant le nombre de visiteurs. Mais cette fois, le sommet devrait être accessible, tout comme les ascenseurs. Lors du premier confinement, le monument avait fermé pendant trois mois, du 15 mars au 25 juin. Au moment de sa réouverture, l'accès se faisait uniquement par les escaliers, jusqu'au 2e étage seulement.

«Après ce mois de confinement, nous sommes impatients de retrouver à nouveau nos équipes et les visiteurs dans le strict respect bien sûr du protocole sanitaire et des gestes barrières», a réagi Jean-François Martins, le président de la Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (SETE), dans un communiqué ce mardi.