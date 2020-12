Noël : Nice brille de mille feux

Ce mercredi soir, plusieurs centaines d’habitants de la capitale azuréenne ont assisté au lancement des illuminations par le maire de Nice Christian Estrosi.

Tempête Alex, crise économique et sanitaire, attentat terroriste au sein de la basilique Notre Dame… En cette fin d’année 2020, rien n’aura été épargné aux Niçois. À 22 jours de Noël, la municipalité a choisi de donner du baume au cœur à ses habitants. Pour ce faire, la ville a mis le paquet sur les illuminations, dans tous les quartiers. Ce soir, c’est devant le miroir d’eau de la Coulée verte, et en direct sur Facebook, que le maire Christian Estrosi a célébré le lancement des décorations lumineuses. «La crise que nous traversons a le mérite de mettre en exergue notre capacité d’adaptation et de résilience», a souligné l’élu.

«Depuis mars, nos services municipaux et métropolitains sont à pied d’œuvre pour protéger, accompagner et soutenir la population qui a fait preuve d’exemplarité dans le respect des règles sanitaires imposées. Aujourd’hui, nos efforts doivent être poursuivis pour venir à bout de cette épidémie et je souhaite que nous traversions cette crise dans les conditions les moins pénibles. C’est pourquoi j’ai tenu à sauver ces fêtes de fin d’année en faisant en sorte que l’esprit de Noël subsiste coûte que coûte.»

«Je souhaitais que le temps de Noël apporte de la joie dans tous les cœurs»

Si la coulée verte n’accueillera pas le traditionnel village de Noël, elle revêtira néanmoins son habit de lumière tout au long de l’hiver. C’est sur le miroir d’eau de la Promenade du Paillon que le décor le plus spectaculaire a été installé. Il s’agit de sapins lumineux géants et d’un ourson scintillant qui se reflètent sur le sol. Tout autour, la végétation naturelle est mise en valeur par des jeux de lumière. Les façades de la place Massena servent de toiles géantes à des projections artistiques. Sur la Promenade des Anglais, 479 palmiers ont été illuminés tandis que le Père Noël géant de 9 mètres de hauteur, éclairé par 30.000 ampoules LED, a repris place face à l’hôpital pour enfants Lenval.

Au total, 33 sapins, 10 km de cordons lumineux et 136 km de rideaux de lumière ont été installés sur l’ensemble de la ville. «Je souhaitais que le temps de Noël apporte de la joie dans tous les cœurs», a insisté Christian Estrosi. J’ai une pensée pour nos commerçants, nos artisans, nos indépendants et tous ceux qui subissent en même temps que la crise sanitaire une crise sociale pour laquelle nous avons le devoir de les accompagner (…). Ce sera Noël dans tous les quartiers».