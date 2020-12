Doubs : un buraliste poursuivi pour avoir filmé sous la jupe d’une cliente

A Besançon, dans le Doubs, une femme âgée d’une trentaine d’années a déposé plainte contre un buraliste après que celui-ci a filmé sous sa jupe.

Les faits se sont produits ce vendredi 4 décembre. Cette mère de famille s’était rendue dans ce bureau de tabac pour jouer au loto, rapporte l’Est républicain. «Je me suis dirigée vers le fond de la boutique pour remplir la grille, l’employé, lui, était derrière son comptoir», a-t-elle raconté.

C’est alors qu’elle a surpris le commerçant en train de filmer avec son téléphone sous sa jupe. «Ça n’a duré que quelques secondes. J’ai vu un téléphone en position de film ou de photo entre mes jambes. Quand je me suis retournée, l’employé était encore accroupi. Il était venu derrière moi, je n’avais rien entendu», a poursuivi la trentenaire enceinte de quatre mois.

Un délit passible d'un an de prison

Après quoi elle est immédiatement sortie du magasin et a contacté la police, qui lui a demandé de venir déposer plainte au commissariat. «Je m’en veux car je n’ai rien vu venir. Ça m’énerve de ne pas avoir été sur mes gardes. Quand on le voit, il a l’air normal, on ne peut pas penser qu’il a besoin de ça», a-t-elle encore déclaré auprès du quotidien régional.

Le buraliste a quant à lui été convoqué ce lundi 7 décembre au commissariat, où il a reconnu les faits. L’homme a expliqué avoir cédé à «une pulsion» et a assuré avoir immédiatement supprimé la séquence de son smartphone afin que ses enfants ne tombent pas dessus. Il sera prochainement jugé pour «voyeurisme». Un délit passible d'un an de prison et de 15.000 euros d'amende.