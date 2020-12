À Nice, la pizza au cannabis fait un tabac

Il ne s’attendait pas à un tel buzz. Depuis trois jours, Steeve Bonnet, le patron de la pizzeria l’Authentique, a le sourire. Sa dernière création se vend comme des petits pains.

Le jeune entrepreneur passionné de produits de saison vient de mettre à sa carte une nouvelle pizza très particulière. En plus de la crème fraîche, de la mozzarella, du kaki, de la pomme, du fromage de chèvre et de la fondue de poireau, il y incorpore un ingrédient qu’il est le seul à travailler : le CBD.

Un cannabis produit en Europe qui est très faiblement chargé en THC (la molécule responsable des principaux effets psychoactifs du cannabis) et que lui ou ses pizzaiolos broient à l’aide d’un «grinder» avant de le saupoudrer sur ses créations à la sortie du four. Ce qui leur donne un parfum inégalable !

Rapidement, le bouche à oreille et les réseaux sociaux ont attiré de très nombreux clients désireux de déguster cette pizza vendue 12,50 euros. «Dans chacune de nos deux succursales, nous vendons entre 40 et 45 pizzas au CBD par soir», explique le restaurateur qui s’attend à recevoir la visite de la police à tout moment.

Le CBD est au cœur d’un flou juridique, explique-t-il. La législation européenne en autorise la vente, à partir du moment où sa teneur en THC ne dépasse pas 0,2%. Je me fie aux indications que me donne mon fournisseur qui est très sérieux. De plus, je ne transforme pas ce produit en le chauffant ou en l‘hydratant afin de ne pas augmenter sa teneur en THC. Il faut être très sérieux. Il n’est pas question de faire n’importe quoi. Je n’ai pas envie de perdre mon affaire. D’ailleurs, j’ai bien pris conseil auprès de mon avocat et j’ai étudié la jurisprudence avant de lancer ce produit sur ma carte».

Comme l’origan ou n’importe quelle épice, le cannabis exalte le gout des ingrédients. Sa saveur et son odeur sont particulièrement puissantes lorsque la pizza sort du four. Le CBD rencontre un tel succès que Steeve le propose désormais en supplément (à 3 euros) pour agrémenter n’importe quelle pizza de sa carte.