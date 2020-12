Sondage : 69% des Français acceptent l’instauration d’un couvre-feu le 31 décembre

Les Français prêts à sacrifier leur jour de l’an. Selon un sondage exclusif Ifop-Fiducial pour CNEWS et Sud Radio publié ce vendredi, 69% d’entre eux acceptent de se priver lors des fêtes de fin d’année pour ne pas aggraver la situation sanitaire.

«Nous ne serons pas au 15 décembre à l’objectif des 5.000 nouveaux cas par jour», a déclaré ce jeudi soir le Premier ministre Jean Castex. Le pensionnaire de Matignon a expliqué que ce seuil était nécessaire «pour reprendre le contrôle de l’épidémie en cassant les chaînes de contaminations». Or, ça ne sera pas le cas et les Français doivent se préparer à passer des fêtes en comité restreint ou faire l’impasse cette année.

A partir du 15 décembre, un couvre-feu est instauré et, contrairement à ce qui était prévu, il sera également appliqué le réveillon du 31 décembre. Seule exception, la nuit du 24 au 25 décembre.

Si 69% des Français ont l'intention d'accepter les consignes pour le 31 décembre, ils sont seulement 37% à être certains de les accepter. Ils sont tout de même 15% à affirmer qu’ils n’acceptent pas du tout l’instauration du couvre-feu pour le Nouvel an.

Les moins de 35 ans sont les moins enclins à accepter ces mesures sanitaires. Chez les 18-24 ans, à peine plus de la majorité (53%) a confié qu’elle acceptait les mesures restrictives pour le réveillon du 31 décembre. A l'opposé, les 65 ans et plus, catégorie de la population la plus vulnérable, sont 76% à accepter les restrictions pour le Nouvel an.

confiance stable dans le gouvernement mais toujours très faible

Au niveau des sensibilités politiques, les sympathisants LREM (86%) ou LR (80%) sont largement au-dessus de la moyenne nationale quand il s'agit d'accepter l'instauration d'un couvre-feu pour le 31 décembre. On retrouve ensuite les sympathisants du PS (70%) et du RN (66%). Ceux de la France Insoumise sont les plus réticents avec à peine la majorité (51%) de ses sympathisants prête à accepter le couvre-feu du réveillon.

Dans le même temps, la confiance des Français dans le gouvernement pour faire face efficacement au coronavirus se stabilise (39%) par rapport au dernier sondage, et repart en hausse de 4 points par rapport au début du mois de novembre (35%).

Seuls 6% des sondés ont affirmé faire tout à fait confiance au gouvernement de Jean Castex, contre 26% qui n’ont pas du tout confiance.

Des résultats qui font échos aux 22% de Français qui ont affirmé qu’ils comptaient célébrer les fêtes de fin d’année comme les années précédentes. Ils sont un peu moins (19%) à ne pas fêter Noël ou le réveillon du 31 décembre à cause de la situation sanitaire.

*L’enquête a été réalisée du 9 au 10 décembre sur un échantillon de 1.021 personnes représentatif de la population française.