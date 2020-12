Ile-de-France : Véligo lance 3 nouveaux modèles de vélos pour les familles

Du nouveau chez Véligo. Après un démarrage sur les chapeaux de roue il y a un peu plus d'un an, le vélo électrique régional Véligo – disponible en location longue durée – se décline désormais sous 3 nouveaux modèles. Ils ont officiellement été présentés ce mardi 15 décembre.

«Pour diversifier son offre et répondre aux nouveaux usages des cyclistes, Véligo Location prévoit l’arrivée de trois nouveaux modèles», a ainsi communiqué le groupe ce mardi, se félicitant au passage d'avoir atteint les «près de 20.000 souscriptions» depuis le début de l'aventure en septembre 2019.

Les intéressés pourront donc désormais louer trois nouveaux modèles, qui viennent s'ajouter au modèle classique déjà proposé à la location : un triporteur, un biporteur et un modèle rallongé. Trois vélos récemment conçus pour «répondre au mieux aux attentes et aux besoins des Franciliens».

Les nouveaux Véligo se positionnent donc comme «alternative pertinente à la voiture» selon le groupe, en proposant des vélos qui permettront notamment de «véhiculer des enfants et/ou transporter des petites marchandises». Comme les vélos "classiques", ils seront donc disponibles à la location pour 6 mois, renouvelable 3 mois supplémentaires.

L'abonnement mensuel sera néanmoins deux fois plus cher, puisqu'il faudra débourser 80 euros par mois, contre 40 euros par mois aujourd'hui pour l'unique modèle disponible. Soit 480 euros pour 6 mois d'abonnement ou 720 euros pour 9 mois.

3 modèles en détail

Et qui dit nouveau modèle, dit nouvelles fonctionnalités. Doté d'une caisse avant d’une capacité de 60kg ainsi que d’un porte-bagage sur le côté pour transporter des enfants à l’école (2 enfants maximum entre 3 et 10 ans), le triporteur électrique est le plus complet, mais aussi le plus gros avec ses deux roues à l'avant.

Vient ensuite le biporteur également doté d'une caisse avant, d'une capacité similaire à celle du tripoteur, et de deux places pour enfants à l'arrière du vélo. Seule grosse différence avec son cousin : son allure plus fine et sa conduite se rapprochent de celle d'un vélo classique.

Enfin, le modèle dit «rallongé» possède une caisse plus petite d’une capacité de 8 kg, mais présente un porte-bagage allongé qui permet de mettre jusqu’à 2 enfants (entre 2 et 15 ans) avec siège vélo ou coussins-banquettes.

Une «mise en service progressive»

Concernant le timing, Véligo annonce que leur «mise en service sera progressive». Dans l'ordre, le triporteur sera disponible dès janvier, avec une inscription à partir aujourd'hui, puis le modèle rallongé tout comme le biporteur arriveront d'ici au printemps 2021, avec sans doute la possibilité de s'inscrire avant.

A noter également que la liste d'attente est parfois longue chez Véligo, et que seuls 500 exemplaires au total sont prévus dans ces nouveaux formats de vélo. Au printemps dernier par exemple, il fallait compter environ 3 mois d'attente avant de recevoir son vélo. Les intéressés ne devront donc pas hésiter à se faire connaître au plus vite pour espérer bénéficier de ce service.