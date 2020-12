Paris : une grande opération de dépistage est organisée place de la République à quelques jours de Noël

Une grande opération de dépistage au Covid-19 est organisée sur la place de la République, à Paris, à partir de ce jeudi 17 décembre et jusqu'au jour de Noël. Gratuit, le dépistage se fera par test antigénique, a communiqué l'Agence régionale de santé (ARS) Ile-de-France.

A une semaine des fêtes de Noël, les intéressés pouvaient dès aujourd'hui se rendre place de la République pour se faire dépister, gratuitement et sans rendez-vous, dimanche inclus jusqu'au 24 décembre. Des tentes sous barnum ont été installées là pour accueillir un maximum de monde et répondre à toute la demande.

Des tests gratuits de 10h à 17h

Les tests antigéniques y sont opérés par les bénévoles de la protection civile, en collaboration avec la Mairie de Paris et l'ARS Ile-de-France, et ce, gratuitement pendant 7 jours. Après une attente de 30 minutes, les personnes testées pourront repartir directement avec leur résultat.

A noter que, comme le précise le site de la mairie du 10e, les personnes dites «prioritaires» et «cas contacts» sont priées de ne pas se rendre à ce point de dépistage, en raison du nombre de personnes présentes. Pour ceux qui seraient dans ce cas, la mairie du 10e a indiqué qu'ils pourraient se rendre au centre Covisan au 4 avenue Richerand (10e), malheureusement déjà surchargé.

En France, les tests antigéniques sont de plus en plus plébiscités par la population, et poursuivent donc leur montée en puissance. Ils représentent désormais 19,2 % des tests réalisés (contre 16,4 % la semaine précédente). Mais des disparités géographiques restent très marquées : s'ils représentent 40 % des tests réalisés à Paris par exemple, aucun n'a été pratiqué dans le Cantal.