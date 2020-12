Repas à risque, nouvelle souche de coronavirus… : vers un reconfinement après Noël ?

Le passage à l’année 2021 devait marquer une nouvelle marche franchie vers le retour à une vie «normale». La réouverture des restaurants, des salles de sport ou des sites culturels était espérée en janvier. La crainte que rien de tout ça ne se produise se fait de plus en plus forte, la faute à une troisième vague épidémique qui commence en effet à déferler sur l’Europe et entraîne avec elle un retour des confinements. Et il semble peu probable que la France passe entre les gouttes.

Premier signe inquiétant, les chiffres de Santé publique France sont de moins en moins rassurants. Alors que le confinement de novembre n’a pas permis au nombre de contaminations quotidiennes de s’approcher de la barre des 5.000 souhaitées par le gouvernement et qu’il s’établit plutôt autour des 15.000 actuellement, celui concernant les lits de réanimation ne chute plus. Il était dimanche à 2.745, contre 2.718 la veille. Sachant que l’exécutif s’appuie énormément sur ces statistiques pour appliquer ses mesures sanitaires, la conjoncture n’est pas bonne.

Un pessimisme qui ne s’arrange pas si l’on considère que la période des fêtes est extrêmement redoutée, les scientifiques craignant de voir un embrasement des cas suite aux retrouvailles familiales. Selon une étude du CHRU de Nancy et de la Fédération hospitalière de France, entre 3.500 et 5.000 lits de réanimation pourraient être à nouveau occupés à partir du 7 janvier (en considérant les scénarios les plus optimistes). Soit un retour à la situation de mi-novembre, au pic de la deuxième vague de l’épidémie. Dès lors, et si ces estimations s’avéraient exactes, serait-il possible d’imaginer un autre choix qu’un troisième confinement de la part des autorités ?

Présence ou non de la nouvelle souche du Covid-19 en France, un facteur déterminant ?

Un autre facteur vient aussi donner du poids à cette crainte de reconfinement : la nouvelle souche de coronavirus découverte au Royaume-Uni. Celle-ci, détectée également en Italie, se propagerait plus rapidement, en contaminant plus facilement, indiquent les autorités britanniques. Cela a déjà conduit les autorités françaises à prendre une décision forte : l’interdiction des entrées sur le territoire pour les personnes en provenance d’outre-Manche, durant 48h.

Reste que si cette variante venait à être retrouvée sur le territoire, son association avec la période des fêtes pourrait faire grimper les compteurs, plus haut encore que les prévisions. Laissant, là encore, craindre le retour d’un confinement. En Europe, des mesures ont d’ores et déjà été prises, avec couvre-feu et un seul déplacement autorisé par jour en Italie (du 24 décembre au 6 janvier), reconfinement de Londres, du sud-est de l’Angleterre et du pays de Galles depuis dimanche, ou un confinement généralisé en Autriche le lendemain de Noël et jusqu’au 26 janvier 2021.

La France sera-t-elle-contrainte de suivre le mouvement après les fêtes ?