Coronavirus : quelles mesures chez nos voisins européens pour les fêtes ?

La crainte d’une troisième vague épidémique après les fêtes de fin d’année se fait sentir partout en Europe. Reconfinement partiel ou total, couvre-feu, limitation du nombre de personnes à table à Noël… Les gouvernements européens mettent en place des restrictions pour limiter la propagation du virus.

Royaume-Uni : Reconfinement de certaines régions

Londres et une partie du Sud et de l’Est de l’Angleterre ont été reconfinés ce week-end après la découverte d’une nouvelle variante du coronavirus, qui semble être plus contagieuse. Les 16 millions d’habitants concernés par cette nouvelle restriction devront donc faire une croix sur leurs déplacements pour les fêtes de Noël.

Dans les zones concernées par ce reconfinement, les commerces non-essentiels ont fermé. Tous les déplacements en dehors de ces zones (ailleurs au Royaume-Uni ou à l’étranger) sont désormais interdits.

Par crainte de voir ce virus mutant se propager à d’autres pays d’Europe, plusieurs pays dont la France, l’Allemagne ou encore l’Italie, ont pris la décision de suspendre les vols en provenance du Royaume-Uni.

Selon le ministre de la Santé britannique, Matt Hancock, ce reconfinement pourrait durer jusqu’au déploiement du vaccin.

Italie : passage en «rouge» de tout le territoire

Face à l’augmentation du nombre de cas de coronavirus, le chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a annoncé un reconfinement de la population du 21 décembre au 6 janvier 2021. Tout le pays est placé en zone «rouge», le niveau le plus strict du confinement. Les déplacements entre les régions sont interdits, sauf pour motif professionnel ou de santé, et les commerces jugés non-essentiels doivent fermer leurs portes.

Quatre jours (les 28, 29, 30 décembre et le 4 janvier) seront classés «orange», pendant lesquelles les commerces pourront rouvrir, et les Italiens pourront se déplacer sans autorisation.

En dehors de ces quelques jours plus souples, la population n’aura le droit de sortir de chez elle qu’une seule fois par jour, et en dehors du couvre-feu en vigueur de 22h à 5h du matin. Le gouvernement italien autorise toutefois les individus à organiser des retrouvailles pour les fêtes. Deux convives adultes maximum pourront être invités par foyer, et leurs enfants s’ils ont moins de 14 ans.

Allemagne : reconfinement partiel avant les fêtes

L’Allemagne est en difficulté face à la deuxième vague de l’épidémie. Après consultation des dirigeants des différents États du pays, la chancelière Angela Merkel a annoncé de nouvelles restrictions pour les fêtes de fin d’année, à compter du 16 décembre et qui seront effectives jusqu’au 10 janvier 2021.

Les écoles ainsi que les commerces non-essentiels sont fermés, et le télétravail doit être privilégié au maximum. Les autorités allemandes veulent «mettre en application dans tout le pays le principe "nous restons à la maison"». Invités à limiter leurs déplacements et leurs contacts sociaux, les Allemands ne sont cependant pas soumis à des autorisations dérogatoires de déplacement comme en France.

Du 24 au 26 décembre, les rassemblements familiaux seront tolérés, mais qu’entre membres très proches. Ils seront toutefois interdits pour le 31 décembre.

Belgique : jauge très limitée pour les fêtes

Si la Belgique a assoupli son confinement en vigueur depuis octobre, en rouvrant les commerces, les fêtes de fin d’années seront toutefois très surveillées. Chaque foyer n’aura le droit d’inviter qu’une seule personne, ou deux personnes pour quelqu’un habitant seul. La police pourra d’ailleurs effectuer des contrôles à l’intérieur des foyers (avec l’accord des habitants), pour s’assurer que cette jauge est bien respectée.

Par ailleurs, le couvre-feu imposé de minuit à 5h du matin reste en vigueur pendant la période des fêtes.

Suisse : fermeture des restaurants et des établissements culturels

Vendredi 18 décembre, le gouvernement suisse a pris de nouvelles mesures restrictives pour faire face à la deuxième vague. Le pays déplore une centaine de décès par jour depuis le début du mois de décembre, et a un taux de contamination parmi les plus élevés d’Europe.

À partir du mardi 22 décembre, les restaurants, établissements culturels et lieux de loisir devront fermer, jusqu’au 22 janvier au plus tôt. Les magasins peuvent quant à eux rester ouverts, tout en respectant une jauge maximum de clients à l’intérieur. Les stations de ski peuvent elles aussi rester ouvertes. Des mesures d’allègement ou de durcissement pourront être prises au niveau local par les cantons, en fonction de l’évolution de l’épidémie dans chaque territoire.

Espagne : maximum 10 personnes à table

L’Espagne, l’un des pays d’Europe les plus touchés par la pandémie, a instauré une jauge maximum de 10 personnes réunies pour les fêtes de fin d’année. Les Espagnols sont invités à limiter leurs déplacements entre les différentes régions du pays pour d’autres motifs que les réunions familiales.

Pedro Sánchez, le chef du gouvernement, a toutefois annoncé le 16 décembre dernier qu’il n’hésitera pas à «proposer aux gouvernements régionaux de durcir le plan de Noël» pour endiguer l'épidémie si les chiffres de contamination et de décès empirent.