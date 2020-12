Un pêcheur torse nu à la télévision affole Twitter

De la pêche, des coquilles Saint-Jacques, et... Une musculature impressionnante. Il n'en fallait pas plus pour emballer Twitter.

Les internautes ont été nombreux à commenter le reportage diffusé par France2 ce 22 décembre. Ce n'est pourtant pas la pêche de coquilles Saint-Jacques qui les a passionnés, mais plutôt les biceps de Tomy, pêcheur plongeur malouin.

Tomy apparaît torse nu sous 8°C. Les bras plongés dans l'eau glacée, il explique à la caméra son métier. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette séquence n'est pas passée inaperçue. Le #Tomy est immédiatement devenu une tendance sur Twitter.

A tel point que Tomy a fait parler de lui jusqu'au Royaume-Uni. «Tout ce dont vous avez besoin pour Noël est un Français sexy qui vous parle de la pêche responsable complètement torse nu», a plaisanté un internaute.

All you need for Christmas is a hot French man talking about sustainable fishing while completely shirtless https://t.co/6iruUBT1C4 via @MailOnline #Tomy

— Thomas Chanzy (@Thomas_Chanzy) December 23, 2020