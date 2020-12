Coronavirus : Christian Estrosi veut accélérer la vaccination

A l’issue du conseil local de santé publique qui a été convoqué ce lundi matin, le maire de Nice Christian Estrosi a notamment demandé au gouvernement de mener la campagne de vaccination contre le coronavirus «tout de suite» dans les Alpes-Maritimes.

Alors que la ville enregistre depuis une semaine une hausse des admissions en réanimation au CHU de Nice et une augmentation du taux de positivité, le maire réclame au gouvernement français des restrictions pour les déplacements entre territoires. Notamment pour ceux qui franchissent la frontière italienne. Ces deniers doivent être placés en quarantaine, selon l’élu.

Christian Estrosi plaide aussi pour une meilleure gestion des flux de personnes entre la France et la Principauté de Monaco où bars et restaurants sont ouverts.

Bientôt une jauge à 50% de la capacité d’accueil du public dans les grandes surfaces

« Nous demandons au gouvernement français, soit de demander à la Principauté de mettre en place le même protocole qu’en France, soit de prendre des mesures pour ne plus permettre des allées et venues entre France et Monaco hors certificat de travail ». Le maire de Nice a également assuré qu'il comptait demander au préfet d'avancer à 18H00 ou 19H00 le couvre-feu dans les quartiers où la circulation du virus est plus élevée qu'ailleurs.

En outre, Christian Estrosi prendra un arrêté municipal en fixant à 50% la jauge relative à la capacité d’accueil habituel du public en grandes surfaces.

Un millier de verbalisations pour non-port de masque depuis vendredi

Concernant l’aéroport de Nice, le maire demande au gouvernement «qu'il impose aux compagnies aériennes de tester tous leurs passagers, quelle que soit leur provenance, ou qu'il leur interdise de desservir Nice si elles ne sont pas en mesure de le faire», a t-il dit.

Enfin, il demande également à l'Etat un renforcement des mesures de contrôles: «Je constate que la police nationale est très absente du dispositif», a t-il déploré soulignant que la police municipale de Nice avait procédé à un millier de verbalisations pour non-port de masque depuis vendredi.