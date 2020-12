Paris : Un concert virtuel de Jean-Michel Jarre dans Notre-Dame pour le Nouvel An

Pas de feu d'artifice mais un concert numérique. Pour s'adapter à la situation sanitaire, la ville de Paris organisera des festivités dématérialisées pour le Nouvel an. Jean-Michel Jarre donnera un concert dans une reproduction virtuelle de Notre-Dame, a-t-on appris ce mardi 8 décembre.

L'événement se tiendra de 23h25 à 00h15 et sera retransmis gratuitement en direct, sur Youtube, Facebook, VRchat et le site Paris.fr notamment. Le célèbre compositeur de musique électronique apparaîtra sous la forme d'un avatar dans le décor de la cathédrale. Celle-ci avait été numérisée avant l'incendie d'avril 2019.

Pour ce concert baptisé «Welcome to the other side» (Bienvenue Ailleurs), le musicien a spécialement réorchestré son album Electronica. «Ce sera à la fois un message d'espoir pour 2021 dans les temps difficiles qu'on traverse, mais aussi l'occasion de rendre hommage à Notre-Dame affaiblie comme nous tous», a expliqué Jean-Michel Jarre.

I heard you: “Welcome to the Other Side” 31/12/2020 - 23:25pm CET



Go to https://t.co/aQqQEjImUT for all further info pic.twitter.com/QN7p46fu7R

— Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre) December 8, 2020