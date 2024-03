David Guetta : le DJ annonce la naissance de son fils et révèle son prénom

David Guetta est devenu papa pour la troisième fois. Le DJ français a annoncé la naissance de son enfant ce dimanche sur son compte Instagram.

Déjà papa de deux enfants, Tim-Elvis et Angie, nés respectivement en 2004 et 2007, le célèbre DJ David Guetta est devenu papa pour la troisième fois. Âgé de 56 ans, l’artiste français a annoncé la nouvelle ce dimanche sur son compte Instagram.

«Love is in the air» («Il y a de l'amour dans l'air» en français), a-t-il écrit en légende d’un tendre cliché sur lequel il pose au côté de sa compagne, le mannequin cubain Jessica Ledon, de 27 ans sa cadette, et de son petit garçon, dont on aperçoit le visage.

Il s'agit de leur premier enfant ensemble. En effet, les deux premiers enfants de David Guetta sont nés de son union avec son ex-épouse Cathy Guetta.

prénommé cyan

La star mondiale, qui a fait danser le monde entier avec «Titanium» ou encore «Sexy Bitch», a également dévoilé le prénom de son fils en légende. Il a été baptisé Cyan.

David Guetta avait officialisé la future naissance de son fils en novembre 2023 sur Instagram en publiant une photo de lui et sa moitié, qui arborait une robe laissant apparaître son baby bump, lors des Latin Grammy Awards à Séville. «Nous avons une grande nouvelle à vous annoncer ! La sortie la plus importante de l'année», avait-il écrit.

Pour mémoire, les deux tourtereaux avaient officialisé leur relation en février 2016 à l’occasion d’un dîner donné à l'Élysée en l'honneur du président cubain Raul Castro.