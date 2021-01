Coronavirus : des étudiants de Créteil lancent une pétition contre les examens en amphithéâtre

Pour ces étudiants en deuxième année d'éco-gestion de l'université Paris-Est Créteil (Upec), la peur d'être contaminé a pris le pas sur le stress des examens. Alors que leur session de partiels doit s'ouvrir demain, lundi 4 janvier, ils ont lancé une pétition dans laquelle ils refusent de passer leurs examens en amphithéâtre. Craignant de créer un cluster, ils demandent à être évalués à distance.

Ils déplorent notamment que leurs partiels soient prévus en présentiel alors que ce n'est pas le cas pour d'autres filières de l'Upec, dont les examens auront lieu à distance en raison de la pandémie de coronavirus. «Le pronostic vital de mon année est engagé», alertent ces étudiants en éco-gestion dans la pétition adressée à la direction de leur école.

«La crise sanitaire est loin d'être terminée et reprend de plus belle avec les fêtes de fin d'année et l'arrivée d'une nouvelle souche de la covid ne fait qu'empirer les choses, écrivent-ils. Faire les partiels en présentiel en tenant compte de la situation actuelle est une action dangereuse pour la santé de tous».

Ils dénoncent le risque encouru par les étudiants, ne serait-ce que pour se rendre à l'université en empruntant les transports en commun lors «de longs trajets aux heures de pointe». Les auteurs de la pétition ajoutent qu'aucune information ne leur a été communiqueé concernant «les modalités d'hygiène», alors même que «les examens vont avoir lieu trois jours après les fêtes dans des amphithéâtres non aérés avec de possibles personnes à risque se côtoyant dans la même pièce».

Puisque les cours sont dispensés à distance depuis plusieurs mois et que «la majorité des bibliothèques sont fermées», ces étudiants protestataires signalent que plusieurs d'entre eux ont été «contraints de retourner vivre avec des personnes à risque». Autant de circonstances qui ne leur permettent non seulement pas d'«étudier dans les meilleures conditions», mais leur font craindre aussi «de nuire à [leur] santé ou à la santé d'autrui en réalisant les examens en présentiel»

Selon les informations du Parisien, les responsables de cette formation à l'Upec ont contacté les étudiants par mail, assurant que la distanciation sociale serait respectée lors des examens... qui auront donc vraisemblablement lieu en amphithéâtre.