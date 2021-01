Loire : un bébé de 18 jours positif au Covid-19 et hospitalisé

Dans la Loire, un nouveau-né âgé de quelques jours à peine a été testé positif au Covid-19. Né le 10 décembre dernier, le bébé a été infecté après que ses parents ont contracté la maladie.

«Les médecins nous ont dit qu’il n’y avait aucun risque. De nous-mêmes, on a décidé de porter quand même le masque. Mais c’était trop tard : notre bébé a été infecté», a témoigné le père de l’enfant auprès du Progrès.

Le nourrisson de 18 jours, prénommé Alban, a été hospitalisé en urgence le 28 décembre, avant de sortir trois jours plus tard. Au total, il a subi «huit prises de sang», ce qui est «compliqué pour un bébé», a-t-il confié, précisant que «le virus a provoqué de la fièvre mais pas de conséquences respiratoires. On le garde à la maison, on le surveille.»

En colère, le père de famille a souhaité médiatiser cette histoire pour éviter que «ça arrive à d’autres parents». «Le message que je veux faire passer ? On nous a rabâché que les enfants ne risquaient rien. Et pourtant, il faut faire attention à eux autant qu'on le fait pour les adultes», a-t-il ajouté.

Le quotidien régional précise que la sœur du nouveau-né, âgée de 3 ans, a également présenté les signes cliniques de la maladie, mais elle n'a pas été testée.