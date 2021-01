TousAntiCovid : QR code pour les restaurants, vaccins... bientôt du nouveau dans l'appli

Mise en place au départ pour faciliter l’information de quiconque s’étant retrouvé en contact avec une personne testée positive au Covid-19, l’application mobile TousAntiCovid va voir ses fonctions renforcées.

Alors que l'épidémie de coronavirus repart de plus belle, et que plane sur le pays la menace d'un mystérieux variant britannique, l'application devrait en effet être déployée également dans le cadre de l'accélération de la campagne de vaccination.

«Nous allons ouvrir dans les prochains jours une inscription possible pour les Français qui le souhaitent par Internet, par téléphone sans doute, et pourquoi pas par l’application TousAntiCovid, pour que ceux qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire savoir, s’inscrire et puissent prendre des rendez-vous», a ainsi indiqué, mardi 5 janvier sur RTL, le ministre de la Santé Olivier Véran.

Un QR Code pour aller au resto

A en croire une information d'Europe 1, TousAntiCovid devrait par ailleurs se voir doter d'un système de QR Code à scanner dans les restaurants lorsqu'ils rouvriront.

Concrètement, lorsque les Français pourront retourner déjeuner ou dîner dehors, ils pourront donc scanner un QR code mis en évidence par le gérant de l'établissement, grâce à leur application TousAntiCovid.

Selon les informations d'@Europe1, le système de QR code à scanner dans les restaurants sera dévoilé en même temps que l'annonce de leur réouverture, quelle que soit la date, et déployé le jour J #TousAntiCovid https://t.co/eaxkVvlgrU — Clément Lesaffre (@ClementLesaffre) January 6, 2021

Cela pour remplacer le cahier de rappel à remplir, même si celui-ci restera disponible pour les clients qui n'ont pas de smartphone.

Ainsi, si une personne passée par l'établissement en question est testée positive au Covid après sa venue, les autres clients présents au même moment et qui eux aussi ont installé TousAntiCovid sur leur téléphone, seront automatiquement prévenus du risque de contamination et invités à se faire dépister.

Reste que si le gouvernement laissait entendre depuis plusieurs semaines qu’il ne pouvait pas «garantir» une réouverture des restaurants dès le 20 janvier comme préalablement prévu, il espère que ce procédé permettra de rouvrir les établissements en temps et en heure en limitant la propagation de l'épidémie.

Toujours selon Europe 1, le système de QR code à scanner dans les restaurants sera dévoilé en même temps que l'annonce de leur réouverture.

Une façon d'inciter au passage les Français à installer TousAntiCovid, utilisée aujourd'hui par seulement 12 millions de personnes, soit trois de moins que l'objectif minimal des 15 millions d'utilisateurs.