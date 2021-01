Vaccination, nouvelles mesures, restaurants… Qu’attendre de la conférence de presse de Jean Castex ce soir ?

Le Premier ministre Jean Castex prend la parole ce jeudi à 18h lors d’une conférence de presse. Le gouvernement a indiqué que son intervention servira à donner «le plus de visibilité possible» aux secteurs de l’économie touchés par les restrictions anti Covid-19. A quoi faut-il donc s’attendre ?

A quand les réouvertures ?

Jean Castex sera très attendu sur les indications qu’il donnera à propos des dates de réouverture des lieux culturels, des bars et restaurants, ou encore des stations de ski. Dans le sillage des indices distillés ces derniers jours, il actera sans doute qu’aucune reprise d’activité n’est prévue dans les prochains jours.

Les bars et restaurants garderont donc leurs portes closes jusqu'au 20 janvier au moins, de même que les musées ou les cinémas. Cependant, concernant les lieux culturels, le chef du gouvernement pourrait avancer un calendrier de réouverture progressif, d'abord pour certains acteurs, puis d’autres.

Concernant la remise en marche des remontées mécaniques, dans les stations de ski, le Premier ministre devrait annoncer qu’elle ne se produira pas le 7, comme initialement prévu. Il se pourrait en revanche qu’elle se produise durant le mois de janvier, avant le 20.

Le virus mutant se propage-t-il en France ?

La conférence de presse de Jean Castex lui servira évidemment à faire un point sur l’épidémie et aborder le sujet du virus britannique variant, dont la présence a été avérée sur le sol français. Beaucoup plus contagieux, son expansion est à craindre car elle ferait exploser le nombre de cas et risquerait de saturer les services hospitaliers.

Quel nouveau plan pour la vaccination ?

Le Premier ministre parlera forcément de la campagne de vaccination, dont le lancement, initié le 27 décembre, est clairement pointé comme un échec. Avec seulement 7.000 personnes ayant déjà reçu une dose, le pays est encore très loin du million qu’il s’était fixé comme objectif pour janvier et février.

Il s’agira d’aborder et de clarifier la nouvelle stratégie voulue par les autorités, comme l’élargissement du nombre de personnes concernées ou la multiplication des lieux dédiés dans les départements. Cela marquera peut-être un nouveau démarrage de la campagne, plus efficace, afin d’espérer rattraper le retard pris par la France par rapport à ses voisins (le Royaume-Uni s’approche du million, l’Allemagne en est à plus de 265.000, l’Italie à 130.000, l’Espagne dépasse les 83.000…).

De nouveaux couvre-feux, un troisième confinement ?

Alors que quinze départements ont déjà vu l’heure de leur couvre-feu être avancé à 18h, Jean Castex pourrait allonger la liste, en fonction de l’état épidémique local. Selon les indicateurs (taux d’incidence global et pour les plus de 65 ans supérieur à 200), certains semblent sur la sellette. C’est le cas par exemple des Bouches-du-Rhône ou de l’Yonne.

La grande majorité du territoire semble cependant à l’abri de ce tour de vis pour le moment. De même, l’hypothèse d’un troisième confinement, dont le bruit commence doucement à courir, parait improbable aujourd’hui.