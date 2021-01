Virus mutant : deux clusters probables détectés en Ile-de-France et en Bretagne

Le ministère de la Santé a annoncé ce jeudi 7 janvier que deux clusters, ou «cas groupés probables», d'infection à la variation britannique du coronavirus avaient été détectés en France.

Ces deux foyers actuellement sous investigation ont été identifiés en Bretagne et en Ile-de-France. Selon la Direction générale de la santé, le premier a pu être détecté après le résultat d’une professionnelle de l’unité de soins de longue durée du Pôle Gériatrique Rennais de Chantepie, positive au virus mutant.

Dans la foulée, deux campagnes de dépistage ont alors été réalisées sur des résidents et les professionnels du service. «Au total, 7 résidents et 2 professionnels présentent une forme variante du virus», explique la DGS. Pour être certain du bilan final, il faudra toutefois attendre les résultats définitifs des analyses sur les prélèvements, transmis au Centre national de référence de l’Institut Pasteur pour confirmation, attendus d’ici au début de la semaine prochaine.

En attendant, les visites et sorties ont été suspendues dans tout l'établissement de santé, de même que les activités collectives. Les personnes infectées, résidents comme soignants, ont été isolés et la liste de leurs contacts est actuellement en cours de tracking.

Deux établissements scolaires surveillés

Pour ce qui est de l'Ile-de-France, la variante du coronavirus VOC 202012/01 a été détectée «chez une personne travaillant dans deux établissements scolaires à Bagneux». Selon les autorités sanitaires «il n’a pas été retrouvé, lors de l’enquête épidémiologique, de notion de voyage ou de contact avec un cas ayant voyagé».

Le contact tracing effectué à partir de ce premier cas a permis d'en identifier d'autres parmi les personnels des deux établissements scolaires en question. Mais l’infection par la variante «n’est pas encore confirmée» pour ces derniers.

L’absence de voyage ou d’exposition à un contact ayant résidé ou voyagé au Royaume-Uni, a toutefois poussé les autorités sanitaires à «approfondir les investigations [...] dans les collectivités scolaires concernées [afin de] vérifier que la variante virale ne circule pas dans ces collectivités».

Au total, 19 cas de contamination par la variante britannique (VOC 202012/01) et 3 cas de contamination par la variante sud-africaine (501.V2) ont été confirmés par le Centre national de référence (CNR) des infections respiratoires.

