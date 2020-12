Coronavirus : ce que l'on sait de la nouvelle souche venue d'Afrique du Sud

Une nouvelle souche du Covid-19 a été repérée cette semaine au Royaume-Uni, en provenance d’Afrique du Sud. Londres a indiqué que la nouvelle souche était «plus contagieuse» encore que celle découverte le week-end dernier.

Elle semble se transmettre plus rapidement que les versions plus anciennes du virus, avancent les chercheurs britanniques. Le ministre de la Santé anglais a indiqué qu’elle a également muté davantage. Coïncidence ou non, le nombre de nouveaux cas recensés en 24h en Afrique du Sud est monté à 14.000 mercredi, alors qu’il se situait entre 8 et 10.000 ces derniers jours.

Le ministre sud-africain de la Santé a expliqué que le taux de positivité aux tests de cette variante du Covid-19 était de 26%, indiquant qu’il se propage beaucoup plus rapidement que la première vague.

Baptisé 501.V2

Les scientifiques ont baptisé cette variante 501.V2. Ils estiment qu’elle a émergé dans la région de Nelson Mandela Bay, près de Port-Elizabeth (sud-est). Le Cap (ouest), région la plus touristique du pays, a ensuite été touchée.

La variante a été retrouvée dans 80 à 90% des génomes de virus séquencés depuis mi-novembre. «Nous n’avions jamais vu une seule lignée dominer ainsi», ni «se répandre aussi vite», détaille l’institut de recherche KRISP. Normalement, entre 20 et 30 variantes circulaient en même temps sur le territoire sud-africain.

L’Angleterre a annoncé avoir fermé ses frontières aux personnes en provenance d’Afrique du Sud, hormis les Britanniques et Irlandais (ainsi que les résidents étrangers permanents). Ces derniers devront cependant observer 10 jours d’isolement, ainsi que les membres de leur foyer. Les voyageurs passés par l’Afrique du Sud sont également concernés par cette interdiction.