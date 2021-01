Brigitte Macron testée positive au Covid-19 pendant les vacances de Noël

Alors que l'Elysée annonçait le 17 décembre dernier qu'Emmanuel Macron avait été testé positif au Covid-19, Europe 1 vient de révéler que Brigitte Macron a elle aussi été testée positive le 24 décembre, soit une semaine après son époux.

Une information qui n'avait pas été communiquée publiquement, la Première dame ayant été testée négative six jours plus tard, indique Europe 1. De plus, Brigitte Macron n'étant pas engagée sur des évènements publics pendant les vacances de Noël et ne présentant aucun sympôme, ses équipes n'avaient a priori pas jugé nécessaires de s'épancher sur les résultats de ce fameux test du 24 décembre. Après deux tests revenus négatifs les 30 et 31 décembre, la Première dame avait eu le feu vert pour célébrer les fêtes de fin d'année avec Emmanuel Macron au Fort de Brégançon.

Emmanuel Macron avait lui-même quitté la Lanterne, à Versailles, où il était confiné depuis sept jours après son test positif au Covid-19.

En octobre dernier, l'épouse d'Emmanuel Macron avait été placée à l'isolement pendant sept jours après avoir été cas contact. Elle n'avait ainsi pas pu assister à l'hommage national pour Samuel Paty à La Sorbonne, le 21 octobre.