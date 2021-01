Hubert Auriol, ancien directeur du rallye Dakar et premier présentateur de Koh-Lanta, est décédé

Le sport mécanique français a perdu l'un de ses plus glorieuses figures. Hubert Auriol, ancien pilote et directeur du rallye Dakar et premier présentateur de l'émission de téléréalité Koh-Lanta, est décédé, ce dimanche à l'âge de 68 ans «d'un accident cardio-vasculaire suite à un long combat contre la maladie», a annoncé sa famille à l'AFP.

Hubert Auriol était surnommé «l'Africain», non seulement parce qu'il était né en 1952 à Addis-Abebaa en Ethiopie, mais aussi en raison des succès rencontrés sur les pistes du célèbre rallye-raid. Il a remporté à deux reprises l'épreuve à moto (1981 et 1983). En 1987, il a été à la lutte avec Cyril Neveu pour accrocher une troisième victoire à son palmarès. Mais la veille de l'arrivée, il s'est fracturé les deux chevilles et a été contraint à l'abandon.

Il a finalement décroché ce troisième succès cinq ans plus tard en auto (1992), devenant le premier pilote à remporter le Dakar à la fois dans la catégorie moto et auto. Et son histoire avec ce rallye ne s'est pas arrêtée là. Il est passé de l'autre côté du miroir en 1995, car il a endossé le costume du directeur de l'épreuve pendant près de dix ans.

Hubert Auriol s'est également distingué avec ces cinq titres de vainqueur de la Coupe du monde de rallye-raid qui lui ont notamment valu de faire son entrée au Hall of Fame de la Fédération internationale automobile.

Homme de défis, il est également détenteur d'un record… dans les airs. Pendant sa convalescence en 1987, il a réalisé le tour du monde le plus rapide en avions à hélices, en compagnie d'Henri Pescarolo, Patrick Fourtick et Arthur Powell, en 88 heures et 49 minutes.

Il a aussi connu un carrière à la télévision. Hubert Auriol a été le premier à présenter le célèbre émission Koh-Lanta en 2001 avant d'être suppléer par Denis Brogniart.