Dakar 2021 : inconscient après une violente chute, un motard est réanimé par un concurrent

Victime d’un terrible accident mercredi sur le Dakar 2021, le motard indien Santosh Chunchunguppe Shivashankar a été réanimé par un concurrent avant d’être placé dans le coma.

Lors de la 4e étape reliant Wadi Ad-Dawasir et Riyadh (Arabie Saoudite), le pilote indien (n°50) a «chuté seul au point kilométrique 135 de la spéciale du jour à 11h45. Immédiatement secouru et pris en charge par le service médical du Dakar, il a été transporté par hélicoptère jusqu'au poste médical avancé de Al Duwadimi», selon le communiqué médical des organisateurs du rallye-raid.

Heureusement pour lui, Santosh Chunchunguppe Shivashankar a d’abord été secouru sur les lieux de l’accident par un autre concurrent, Paul Spierings. Le Néerlandais a d’ailleurs expliqué qu’il était le premier à être arrivé sur les lieux du drame où un autre pilote, son coéquipier Maurizio Gerini, avait aussi chuté.

«J’ai vu deux motos à terre et les deux pilotes étaient au sol, un à gauche et un à droite, a raconté Spierings à RallyManiacs.com. Gerini allait bien, il s’est immédiatement levé et est allé à Santosh. Quand j’ai arrêté ma moto - juste devant le rocher qu'ils ont heurté pour que personne d'autre ne puisse le heurter - j'ai appuyé sur le bouton d'urgence. Après ça, nous avons fait une réanimation et au bout de quinze minutes, trois hélicoptères de l'organisation sont arrivés. Ils m'ont succédé, mais à ce stade, j'ai senti que son cœur battait à nouveau. J'ai été très soulagé.»

Santosh souffrirait d’un traumatisme crânien selon les organisateurs. Il devrait subir d’autres examens à l’hôpital allemand de Riyad où il a été placé dans le coma.