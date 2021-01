Pfizer, Moderna, AstraZeneca… Peut-on choisir son vaccin ?

Alors que la campagne de vaccination a été lancée en France depuis la fin de l’année 2020, plusieurs formules ont été autorisées dans le pays par la Haute autorité de santé (celles de BioNTech/Pfizer et Moderna le sont déjà, celle d’AtstraZeneca doit l’être avant la fin janvier). Alors, est-il possible pour un patient de choisir celui qu’il souhaite ?

Non, a répondu Olivier Véran, le ministre de la Santé. Si le même niveau d’efficacité est avéré entre les différents sérums, et qu’ils présentent les mêmes indications et contre-indications, ils seront proposés indistinctement aux personnes.

Il ne sera donc pas possible pour le patient de choisir l’un plutôt que l’autre. Les professionnels de santé feront le vaccin avec les doses qu’ils ont en stock.

Une façon de ne pas rajouter de complication supplémentaire à la logistique mise en place, et qui a déjà valu au gouvernement certaines critiques suite à la lenteur du début de campagne.