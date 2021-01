Nice : la directrice d’un Ehpad contrainte d’aller chercher les vaccins par ses propres moyens

Sur les hauteurs de Nice, l’Ehpad des Amaryllis s’apprête à vacciner demain et mercredi ses résidents et son personnel. Mais avant d’en arriver là, la situation n’aura pas été une sinécure pour la responsable de cet établissement d’hébergements dédié aux personnes âgées et dépendantes. La faute à une désorganisation dans la distribution des doses et leur approvisionnement.

Une désorganisation dénoncée par Camille Wahlen, la directrice l’Ehpad des Amaryllis, qui l’attribue à une forme «d’amateurisme» au sein des services de l’État.

«Nous avons reçu des dizaines de pages pour nous expliquer comment effectuer l’injection ou quoi faire en cas d’effet secondaire mais strictement rien sur la manière dont nous devions nous procurer les doses, raconte-t-elle. La pharmacie d’officine avec laquelle nous travaillons n’a pas eu d’info non plus. Après avoir passé moult coup de téléphone et solliciter mon réseau, j’ai fini par apprendre que je devais récupérer les doses nécessaires à l’hôpital et ce par mes propres moyens dans la mesure où rien n’a été prévu pour nous les acheminer».

«Les flacons doivent être positionnés d’une certaine façon dans la glacière...afin que le vaccin ne soit pas altéré»

La directrice de l’Ehpad a également dû remuer ciel et terre pour se procurer une glacière adaptée pour le transport.

«En creusant la question, j’ai appris que cette opération était très délicate. Les flacons doivent être positionnés d’une certaine façon dans la glacière. Ils ne doivent surtout pas trop bougés pour éviter que le vaccin ne soit altéré. Si je ne m’étais pas autant renseignée, je ne l’aurais jamais sû et les conséquences auraient pu être graves.», explique cette docteur en Pharmacie qui stockera les doses dans le congélateur de son bureau...

Plus de 20.000 résidents morts du Covid au sein des EPHAD en France dont 183 dans les Alpes-Maritimes

En deux jours, à l’Ehpad des Amaryllis, ce sont 65 personnes qui devraient ainsi recevoir la première des deux injections contre la maladie qui a fait plus de 67.000 morts en France.

Cette opération qui sera effectuée par le médecin de l’établissement aura reçu le consentement des résidents. «La seule chose positive dans cette crise, c’est que les médias parlent des Ehpad de manière positive, observe Camille Wahlen. Les Français ont ainsi pu se rendre compte du travail difficile que les personnels y effectuent pour le bien-être de leurs aînés».

En France, les Ehpad ont été particulièrement frappés par le Covid-19, avec plus de 20.000 décès dont 183 dans les Alpes-Maritimes.