Tout savoir sur One Planet Summit, sommet sur la biodiversité qui a lieu ce lundi à Paris

Lancé en 2017 à l’initiative d’Emmanuel Macron, le One Planet Summit est une réunion internationale sur le climat, qui rassemble des organisations et chefs d’État du monde entier. Une nouvelle édition de ce sommet s’ouvre ce lundi 11 janvier à Paris, sur le thème de la biodiversité.

Organisé en concertation avec les Nations unies et la Banque mondiale, le One Planet Summit (OPS) sera l’occasion de réfléchir et de débattre sur quatre thématiques déjà définies : la protection des écosystèmes terrestres et marins, la promotion de l’agro-écologie, la mobilisation des financements pour la biodiversité, et enfin les liens entre la déforestation et la santé.

«La crise sanitaire mondiale de la COVID-19 est venue nous rappeler de façon dramatique l’importance de la Nature pour nos vies quotidiennes et nos économies : la biodiversité est pour nous une assurance vie. Pourtant, les atteintes aux écosystèmes connaissent un niveau sans précédent et auront des conséquences majeures sur nos modes de vie dans les décennies à venir», expliquent les organisateurs de l’événement sur le site internet dédié.

En effet, l’année 2020 a été la plus chaude jamais enregistrée. Selon de nombreux experts, des pandémies de l’ampleur de celle du Covid-19 devraient arriver de plus en plus souvent, notamment à cause des changements climatiques. La déforestation en Amazonie a également atteint son plus haut niveau. Des données qui ne sont guère réjouissantes pour l’avenir de la planète. «Ce combat contre la biodiversité est jumeau du combat contre les dérèglements climatiques. S’engager face à cette réalité, c’est tout simplement de la cohérence. Nos sociétés dépendent de la nature», avait déclaré Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux.

Relancer la diplomatie verte

Pour répondre à ces problématiques, plusieurs chefs d’État internationaux ou présidents d’organisations internationales sont attendus pour ce sommet, qui se déroulera en partie par visioconférence. Sont notamment attendus Antonio Guterres, directeur général de l’ONU, David Malpass, président de la Banque mondiale, mais également la chancelière allemande Angela Merkel, les premiers ministres britannique et canadien Boris Johnson et Justin Trudeau, ou encore Tedros Adhanom Ghebreyesus, le patron de l’Organisation mondiale de la Santé. Chacun devrait donner des propositions pour répondre aux quatre problématiques, et ainsi relancer la diplomatie verte.

À la suite de ces débat, Emmanuel Macron se rendra demain dans l’Eure, accompagné du ministre de l’Agriculture, Julien Denormandie, et de la ministre de la Transition écologie, Barbara Pompili, pour rencontrer des agriculteurs engagés pour l’agro-écologie.

Un pas supplémentaire dans la lutte contre les changements climatiques pour Emmanuel Macron, qui en avait fait l’une des grandes causes de son quinquennat. Il a par ailleurs annoncé la tenue d’un référendum prochainement pour inscrire la défense de l’environnement dans la Constitution française.