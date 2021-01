Pourra-t-on se faire vacciner chez son médecin traitant ?

La campagne de vaccination a déjà débuté depuis plusieurs semaines en France, pour les personnes les plus à risques. Lorsqu’elle s’étendra plus largement au reste de la population, sera-t-il possible de se faire vacciner chez son médecin traitant ? La Haute Autorité de Santé (HAS) affirme que ce sera possible, sous certaines conditions.

En effet, la vaccination dans un cabinet médical sera d’abord confrontée à des difficultés logistiques. Comme le rappelle Dominique Le Guludec, présidente de la HAS sur franceinfo ce matin, l’administration d’un vaccin nécessitant une mise au froid à -70 degrés Celsius ne sera «pas possible» chez les médecins traitants, qui ne disposent pas de super-congélateurs nécessaires à la conservation du vaccin.

Il ne sera donc pas possible de se faire vacciner avec le produit mis au point par Pfizer, qui nécessite justement de telles précautions. En revanche, comme le souligne Dominique Le Guludec, «en cabinet avec d’autres vaccins, dont les conditions techniques sont différentes, cela va être possible.»

Le vaccin Moderna, basé sur la même technologie d’ARN Messager que le Pfizer, se conserve à des températures moins drastiques, aux alentours de -20°C, et le vaccin AstraZeneca peut être conservé à température d’un réfrigérateur classique, entre 2°C et 8°C.

Elle indique aussi que ces autres vaccins arrivent «plus tôt que prévu» : «Moderna, on devait l'avoir mi-janvier avec des livraisons fin janvier, on en a dès cette semaine. Le troisième et le quatrième vont arriver nettement plus tôt que prévu, fin janvier avec AstraZeneca. Le suivant, Janssen, devrait arriver fin février, début mars», détaille-t-elle.

Vaccination en centre spécialisé

À partir du jeudi 14 janvier, les personnes ne plus de 75 ans qui souhaitent se faire vacciner pourront prendre un rendez-vous, via le site sante.fr ou en appelant un numéro national qui n’a pas encore été communiqué. Ces personnes pourront alors réserver un créneau pour se faire vacciner dans le centre vaccinal le plus proche de chez eux.

Si les médecins traitants sont «au cœur du dispositif», a assuré Olivier Véran, le ministre de la Santé, la vaccination en cabinet n’est pas encore possible. Les personnes souhaitant se faire vacciner peuvent toutefois prendre un rendez-vous (optionnel) avec leur médecin pour s’assurer qu’il n’y a pas de contre-indication.