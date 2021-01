Paris : les étudiants dépensent près de 1.000 euros par mois pour se loger

C'est la ville la plus chère de France pour les étudiants. A Paris, ces derniers dépensent en moyenne 986 euros par mois pour se loger, selon une étude réalisée par le comparateur d'assurances Le Lynx et publiée ce jeudi 14 janvier.

En France, les étudiants dépensent en moyenne 693 euros par mois pour se loger et payer l'assurance habitation, selon LeLynx.fr. Un budget déjà conséquent qui explose littéralement lorsqu'ils font leurs études à Paris, atteignant pprès de 1.000 euros en moyenne.

Paris, Nice puis Bordeaux

La capitale est de fait la ville la plus chère du pays pour les étudiants, sachant que le logement est «leur poste de dépense le plus lourd» selon le comparateur d'assurances en ligne, et ce, en dehors des éventuels frais de scolarité.

Elle est suivie sur le podium de Nice (Alpes-Maritimes), où les étudiants dépensent en moyenne 719 euros par mois pour se loger, puis de Bordeaux (Gironde), où leur budget logement passe sous la moyenne nationale, avec 657 euros mensuels.

Dans le classement des villes étudiantes les plus attractives en termes de coût du logement, il faut se rendre dans l'ouest du pays. C'est en effet à Rennes (Ille-et-Vilaine) que les étudiants paient leur loyer le moins cher, avec un budget moyen de 493 euros par mois, et à Nantes (Loire-Atlantique) avec 511 euros mensuels.

Des logements plus petits à Paris

Pire, en plus d'être les plus chers, les logements que choisissent les étudiants sont en moyenne plus petits que ceux des autres villes françaises. «Ce n’est pas une surprise, avec un budget réduit, les étudiants privilégient les petites surfaces», explique LeLynx.fr.

A Paris, les étudiants vivent donc dans des logements de 30 m2 en moyenne, et seulement 20 m2 pour les studios, contre 41 m2 en moyenne dans toute la France. A titre de comparaison, les Français – tous profils confondus – vivent quant à eux dans des logements de 69 m2 en moyenne.

L'assurance coûte plus cher à Nice

Néanmoins, c'est à Nice que les étudiants ont le budget «assurance» le plus élevé, avec une moyenne de 106 euros par mois. L’étude montre en effet «qu’avec un prix à la location plus abordable, les étudiants peuvent se permettre d’avoir des logements plus grands qu’à Paris, donc plus chers à assurer».

Pour autant, c'est toujours à Paris que l'assurance habitation est la plus chère au m2, avec une moyenne de 2,7 euros du m2, contre 2,3 euros du m2 tous profils confondus. De fait, «comme en immobilier, les petites surfaces reviennent les plus chères au m2», abonde le comparateur d'assurances LeLynx.fr.