Covid-19 : Jean Castex veut une vaccination «progressive» et «dans le calme»

Lors d'un déplacement à Lyon ce samedi, le Premier ministre Jean Castex a souhaité que la campagne de vaccination contre le Covid-19 soit «progressive» et se déroule «dans le calme et dans l'ordre».

«On ne pourra pas vacciner en quelques jours, pas plus en France qu'ailleurs, les cinq millions de personnes âgées de plus de 75 ans qui pourront commencer à être vaccinées dès lundi», a reconnu le chef du gouvernement accompagné de Laurent Wauquiez, président (LR) de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

«Je vous rappelle à toutes et à tous que ces vaccinations s'effectueront dans l'ordre et dans la sécurité dus à nos concitoyens. [Elles] s'effectueront de manière progressive, au fur et à mesure que les 200 millions de doses de vaccin que la France a commandées ou pré-commandées arriveront sur le territoire national», a-t-il ajouté.

Il a précisé au passage que 390.000 personnes avaient été vaccinées à ce jour en France et qu'un million de rendez-vous avaient été pris ces derniers jours.