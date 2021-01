Coronavirus : malgré 26 cas positifs, cette école de l'Oise reste ouverte

A Plessis-Bellevile, dans l'Oise, les parents d'élèves sont inquiets. Depuis un peu plus d'une semaine ils voient, avec anxiété, le nombre de cas de Covid-19 augmenter au sein de l'école primaire de la commune. Samedi 16 janvier ils en comptaient 26, sans que l'école ferme ses portes.

Selon les informations du Parisien, le premier cas concernait une professeure des écoles, dont l'arrêt maladie a entraîné la fermeture d'une classe. Les contaminations se sont ensuite enchaînées, touchant des animateurs, des agents d'entretien mais aussi des élèves.

Vendredi 15 janvier une deuxième classe a été fermée, sur les dix que compte ce groupe scolaire. Dans un communiqué publié sur le site de Plessis-Belleville, la municipalité explique que l'ensemble des «services scolaires municipaux (cantine, périscolaire, ALSH)» resteront également fermés «jusqu'au mercredi 20 janvier inclus».

Mais les enfants sont toujours tenus de venir en classe. Interrogé par Le Parisien, le maire de la ville, Dominique Smaguine, assure que l'école «applique le protocole» et précise que les parents des élèves sous la responsabilité de la professeure testée positive ont été «invités à tester leurs enfants».

«Le maire n'a pas pouvoir de fermer les écoles»

Même si «personne n'a déclaré la maladie dans le village», l'édile attend aussi une réponse de l'Agence régionale de la santé (ARS) pour organiser un dépistage massif des habitants et «avoir un point précis de la situation».

Face à certains parents d'élèves, qui s'étonnent ou s'inquiètent que l'école reste ouverte, la municipalité rappelle, sur le site de Plessis-Belleville, que «le maire n'a pas pouvoir de fermer les écoles, ni le directeur, seule l'Inspection est en capacité de le faire».

Or, cette dernière affirme que «ce cas est géré comme tous les autres cas confirmés depuis le début de l'année». Un médecin de l'Académie est en lien direct avec les équipes du service scolaire de la commune, qui lui font «remonter les informations au plus vite le plus régulièrement possible».

Le retour des employés testés positifs est encadré, puisque «tous les agents pourront se faire tester avant la reprise de leur poste, avec respect du délai nécessaire avant d'être testé». Dans l'attente des résultats, ils restent isolés «et non au contact des enfants, des enseignants ou de leurs collègues».