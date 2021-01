Jean-Marie Le Pen s'est marié en secret ce week-end

Un mariage religieux et à domicile. Jean-Marie Le Pen a épousé samedi sa femme Jany dans sa demeure de Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine). Un prêtre traditionaliste était présent pour mener la cérémonie, selon le rite catholique.

L’ancien président du Front national, âgé de 92 ans, et Jany Le Pen, 88 ans, étaient déjà mariés civilement depuis 1991. Le mariage n’ayant pas eu lieu dans une église, ils ont échangé leur consentement «avec l'autorisation de l'évêque de Nanterre», a précisé à l’AFP l'entourage du nonagénaire.

Ce mariage est un «geste de romantisme teinté de spiritualité», a indiqué Lorrain de Saint-Affrique, le proche conseiller de Jean-Marie Le Pen.

La famille choquée

Aucune des trois filles du co-fondateur du FN «n'était au courant», a réagi l'entourage de Marine Le Pen. «C'est assez perturbant. On se demande pourquoi ? Comment ? Apprendre cela par voie de presse est humiliant et blessant pour nous ses enfants, comme pour tous ses petits enfants», a indiqué au Figaro sa sœur, Yann. «Quand on a un père comme ça, il faut apprendre à passer outre. Mais nous, ses filles, sommes toutes les trois choquées», a reconnu la mère de Marion Maréchal.

L'ancien eurodéputé RN Bruno Gollnisch, membre du bureau national (direction élargie) du parti, était lui présent. Le témoin était Alexandre Simonnot, élu du Val d'Oise et ex-FN, passé au Parti de la France.

Jean-Marie Le Pen avait divorcé en 1987 de sa première femme Pierrette Lalanne, mère de ses filles.