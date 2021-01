Reconfinement : pourquoi les écoles resteront ouvertes

En cas de reconfinement, les écoles resteront ouvertes. C'est ce qu'a annoncé Jean-Michel Blanquer ce dimanche, justifiant ce choix par la situation sanitaire dans les établissements éducatifs et l'importance de l'école pour les enfants.

Dans une interview au Journal du dimanche, le ministre de l'Education nationale a déclaré préférer «les modalités qui ont prévalu en novembre, avec les établissements ouverts», si reconfinement il devait y avoir, qui s'annonce imminent selon les informations de l'hebdomadaire. Lors de ce deuxième confinement, «notre stratégie a fonctionné», a-t-il fait valoir.

«Tous les scénarios existent naturellement, mais nous partageons cette priorité éducative», a ajouté le locataire de la rue de Grenelle, tout en restant prudent. La fermeture des écoles, décrétée notamment en Allemagne, «reste concevable en cas de nécessité absolue», a-t-il déclaré.

Selon lui, la situation sanitaire actuelle dans les écoles permet «la continuité scolaire». «La courbe est comparable à celle d'après les vacances de la Toussaint. On est passé de 600 cas déclarés par jour à un plateau atteignant environ 2 000-2 500 cas quotidiens. Sur plusieurs milliers de tests réalisés au sein de l’Education nationale, nous avons aujourd’hui le même taux de positivité qu’en décembre.»

Les derniers chiffres rendus publics par le ministère de l'Education nationale mettent pourtant en lumière une nette accélération de la circulation du virus dans les établissements. Le nombre de structures scolaires et de classes fermées pour cause de cas de Covid a été multiplié par près de trois en une semaine (de 22 à 64 pour les établissements, et de 138 à 371 pour les classes). Sur la dernière semaine de classe, le nombre de contaminations confirmées chez les élèves a bondi de près de 30 %, pour atteindre la barre des 10.000, et de 40 % chez les personnels (près de 1.600).