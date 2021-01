Reconfinement : quels sont les scénarios envisagés ?

Les heures seraient désormais comptées. Face à l'émergence de nouveaux variants du coronavirus, et à mesure que la souche britannique se propage, l'hypothèse d'un reconfinement en France se fait de plus en plus insistante. Alors qu'un nouveau Conseil de défense sanitaire est prévu ce mercredi, quels sont les scénarios envisagés ?

Le gouvernement marche sur des oeufs. Pris en étau entre un Conseil scientifique pour lequel «il y a urgence» à aller vers un reconfinement, et une opinion publique moralement à bout, sa marge de manoeuvre est très fragile.

«Tous les scénarios sont sur la table» mais «aucune décision n'a été prise», se bornait quoi qu'il en soit à dire, dimanche 24 janvier, le ministre de la Santé Olivier Véran après les affirmations du Journal du dimanche, évoquant un troisième reconfinement «imminent».

Une position qui n'avait pas varié ce lundi en fin de matinée, avant une probable prise de parole d'Emmanuel Macron évoquée au plus tôt pour mercredi soir. Reste que dans cette attente, quatre scénarios continuaient d'être étudiés par l'exécutif.

Quatre plans par définition imparfaits car ne pouvant contenter tout le monde, mais devant chacun répondre au même objectif : tenter de contenir autant que faire se peut une épidémie décidément obstinée, qualifiée de «diabolique» par le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, car repartie de plus belle en mutant de façon inquiétante.

Un couvre-feu prolongé

Du changement dans la continuité. Premier scénario envisagé par l'exécutif, Emmanuel Macron pourrait décider de prolonger le couvre-feu, actuellement à effet à 18h sur tout le territoire national.

Une décision qui, vraisemblablement, ne pourrait être actée que si le couvre-feu est justement jugé suffisamment efficace. Pour en décider, l'exécutif, qui jusqu'ici souhaite éviter un nouveau reconfinement, devra notamment se baser sur les derniers chiffres de l'épidémie seuls à même de refléter concrètement les effets du couvre-feu généralisé mis en place depuis la mi-janvier.

La semaine dernière, Olivier Véran, avait indiqué que les premiers effets se faisaient ressentir notamment dans les départements où il avait été avancé dès le début d'année. Sauf que l'émergence de nouveaux variants, et plus particulièrement le variant britannique, pourrait changer la donne.

Un confinement allégé

Deuxième scénario à l'étude : un reconfinement équivalent à celui du mois de novembre, avec le maintien des écoles ouvertes. Concrètement, cette solution pourrait voir le jour si les résultats du couvre-feu sont jugés insuffisants.

D'ailleurs, si le confinement allégé était acté, «la limitation des sorties et déplacements devrait donc à nouveau s'accompagner d'une fermeture partielle ou d'une réduction des horaires d'ouverture des 'commerces (dits) non-essentiels', confiait ce dimanche un conseiller de l'Elysée dans le JDD.

Un confinement total

Emmanuel Macron pourrait également se résoudre à remettre le pays sous un confinement strict, comme en mars 2020. Une option efficace au plan sanitaire, mais redoutée quant aux multiples conséquences qu'elle pourrait engendrer.

Les répercussions seraient de nouveau catastrophiques pour de nombreux pans de l'économie. De même, une fermeture des écoles engendrerait également des conséquences désastreuses au niveau psychologique pour de nombreux enfants et leurs familles.

Un confinement à la carte pour les publics dits «fragiles»

Ce n'est pas le scénario privilégié car il est source de discordes. L'hypothèse d'un confinement des personnes âgées et à la santé fragile est à nouveau mis sur la table, mais divise au sein même de l'exécutif.

Des problèmes d'éthique et d'inégalité envers la loi sont notamment évoqués et le message qui est jusqu'à présent marteler est d'inviter les personnes concernées à s'auto-confiner. Une posture qu'adoptent déjà de nombreux Français et, ce faisant, beaucoup estiment qu'il n'y a pas lieu de généraliser.

