Vaccination : combien de cas d’effets indésirables graves ont été détectés ?

Chaque semaine, l'Agence du médicament (ANSM) publie un point de situation sur la surveillance des vaccins contre le coronavirus. Dans son dernier rapport, publié vendredi, elle indique que 31 cas d'effets indésirables graves ont été rapportés depuis le début de la campagne de vaccination, dont neuf décès.

Dans le détail, 135 cas d'effets indésirables ont été relevés du 27 décembre, jour du démarrage de la campagne, au 15 janvier, sur 388.730 personnes vaccinées à cette date, soit 0,03 % de ce total.

Sur tous ces cas, 113 (83,7 %) correspondaient à ces effets non graves (fièvre, douleurs au point d'injection, maux de tête, nausées...) et 22 (16,3 %) à des effets graves. Parmi eux, quatre cas de tachycardie (accélération brutale du rythme cardiaque), qui «feront l’objet d’investigations supplémentaires», assure l'ANSM. Deux cas d'allergie, pouvant correspondre à des cas d'anaphylaxie (la manifestation la plus sévère de l'allergie), ont été également remontés, sans qu'ils mettent en jeu le pronostic vital des patients.

Des décès pas forcément liés à la vaccination

On retrouve également un décès parmi ces 22 cas graves détectés jusqu'au 15 janvier. Huit décès supplémentaires ont ensuite été enregistrés après cette date, jusqu'au 19 janvier, dans le cadre de la procédure dite «des cas marquants» de l'ANSM.

Ces neuf personnes étaient toutes âgées de plus de 85 ans, résidant dans des établissements pour personnes âgées, qui présentaient des maladies chroniques et suivaient des traitements lourds. «Au regard des éléments dont nous disposons à ce jour, rien ne permet de conclure que ces décès sont liés à la vaccination», affirme l'ANSM, précisant tout de même que ces cas «font l'objet d’un suivi attentif dans le cadre de la surveillance du vaccin».

