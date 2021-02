«Chèque psy» pour les étudiants : comment en profiter ?

Face à la détresse psychologique et financière de nombreux étudiants depuis le début de la crise du coronavirus, Emmanuel Macron a dû réagir. En plus des deux repas quotidiens à un euro et de la possibilité de revenir physiquement à l’université un jour par semaine, il avait annoncé le 21 janvier la création d’un «chèque psy», pour ceux qui en ressentent le besoin.

Concrètement, ce dispositif ne se présentera pas comme un carnet que pourront utiliser les élèves concernés, mais plus comme un forfait immatériel, qu’il faudra activer. Il doit permettre de consulter sans avancer de frais.

Pour cela, l’étudiant devra commencer par se rendre chez un médecin généraliste du service de santé universitaire, ou chez l'un de ceux ayant passé un accord avec les services de santé (une liste doit être diffusée). Il se peut que dans certains cas, d’autres élèves s’approchent d’un de leur camarade pour l’inciter à consulter, si celui-ci présente des signes de mal-être, a indiqué la ministre de l’Enseignement supérieur Frédérique Vidal.

Aucune avance financière demandée

Puis, une fois la première consultation passée, l’étudiant qui en aura fait la demande sera dirigé chez un psychologue ayant accepté d’œuvrer au sein du dispositif. Au total, trois séances de 45 minutes lui seront offertes. S’il est jugé que son état de santé nécessite un suivi médical, un psychiatre pourra intervenir (plusieurs sont associés à ce réseau d’aide).

Aucune avance financière ne sera demandée, a prévenu la ministre. Tout sera pris en charge par la sécurité sociale et les mutuelles.

Le dispositif est en place depuis le 1er février. En parallèle, le site soutien-etudiant.info propose des contacts par académie et des conseils en cas de problèmes psychologiques.

A voir aussi