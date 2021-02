Sciencesporcs : Des étudiantes dénoncent des viols et des agressions sexuelles à Sciences Po

«Je pleurais dans tes bras et tu m'as forcée. Tu m'as violée. Je dormais et t'as continué. Tu m'as violée. Tu m'as demandé si ça allait, je t'ai dit non et t'as fini. Tu m'as violée», écrit Juliette, étudiante à Sciences Po Toulouse de 20 ans, dans une lettre ouverte. Un témoignage qui a mis le feu aux poudres.

Depuis sa publication, des centaines d'étudiantes en Institut d'Etudes Politiques (IEP, surnommés «Sciences Po») dénoncent les violences sexuelles que d'autres élèves leur font, ou leur ont fait subir. Bizutage, harcèlement sexuel, agressions, viols... Les témoignages, glaçants, sont regroupés sur Twitter sous le hashtag #SciencesPorcs. D'autres sont partagés sur Instagram par le compte @memespourcoolkidsfeministes.

#sciencesporcs me fait repenser à ce week-end d'intégration en 1e année, où le BDE poussait les filles à se déshabiller et enlever leur soutien gorge et où il les poussait à participer à des concours de miss, comme celui de la plus belle poitrine, dénudée évidmt #cultureduviol — Little Miss Punchline (elle) (@Punchlinette) February 9, 2021

Au-delà du comportement des élèves, c'est également l'inaction de Sciences Po qui fait débat. «On entendait parler de ce mec qui avait violé des filles en soirée», témoigne une étudiante. «Aucune annonce de l'administration pour protéger qui que ce soit, alors que tout le monde savait que ça avait eu lieu». Racontant l'histoire d'une élève violée par un autre étudiant lors d'une soirée de promo, une autre explique : «Ses amies en ont parlé à l'administration, qui a fermé les yeux et expliqué que cela sortait du cadre de Sciences Po et que cela ne devait pas être réglé sur la place publique.»

Certaines font même état de cas où l'élève violeur / agresseur a simplement été changé de campus au lieu d'être viré de l'IEP. Pour les victimes, les agissements de l'administration sont une désillusion. Les IEP ont en effet la réputation de former une «élite» et de prôner la diversité et le progressisme. «Comme j'ai honte d'avoir rêvé de Sciences Po», regrette une étudiante strasbourgeoise. Juliette, elle, écrit : «J'en rêvais de Sciences Po, j'avais tellement donné et pourtant mon rêve s'est transformé en cauchemar.»

C’était mon rêve et je pense que ça le sera toujours mais je suis dégoûtée, dégoûtée de voir ce qu’il ce passe là bas, dégoûtée qu’ils soient impunis, dégoûtée qu’ils passent incognito et j’ai peur même je crois.#sciencesporcs — Noémie (@Nomie56316083) February 9, 2021

Un mec bien en vue, inséré dans plein d'assos. J'en ai jamais parlé parce que j'avais intériorisé que les mecs qui forcent comme ça c'est normal. Il occupera sûrement des postes de pouvoir sans le moindre problème. Et ça continue. #sciencesporcs — schroedilove (@jesusdumetro) February 9, 2021

Si les IEP ne se sont pas encore exprimés, la ministre de la Citoyenneté Marlène Schiappa et la militante féministe Caroline De Haas ont apporté leur soutien aux victimes. Une enquête pour viol a également été ouverte à Toulouse suite à la plainte déposée par Juliette.

