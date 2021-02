48% des Français mangent plus à cause du couvre-feu

Le froid entraîne habituellement une hausse de la consommation de nourriture des Français (45%). Un sondage publié ce mercredi révèle que 48% d'entre eux mangent en plus grande quantité avec le couvre-feu.

D'après cette enquête commandée par epicery, une place de marché foodtech, le couvre-feu entraîne donc 3% de Français en plus à se nourrir davantage.

En revanche, le couvre-feu n’a pas poussé massivement les Français à se tourner vers la livraison à domicile pour leurs courses. Seuls 15% des personnes interrogées ont déclaré avoir recours à ce moyen pour s’approvisionner. Les Français s’orientent majoritairement vers les grandes surfaces (51%), puis dans les commerces de proximité (32%).

Le sondage casse au passage une idée fortement répandue : le corps consomme plus de calories pour se réchauffer quand il fait froid. En effet, 63% des sondés ont confirmé croire en cette théorie alors que «manger plus reste plus un facteur agréable mais qui n’a aucune relation avec les températures», comme le rappellent les enquêteurs.

Cette étude a été réalisée auprès de 10.096 personnes représentatives entre le 28 janvier et le 9 février.

