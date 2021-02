La vidéo d'un jeune Parisien qui tente de skier à Montmartre devient virale

Les images sont devenues virales. Alors que la neige a fait son retour ce mercredi 10 février dans la capitale, un jeune homme en a profité pour sortir sa paire de skis et ses bâtons. A défaut de pouvoir se rendre dans une station, les remontées mécaniques étant toujours fermées en cette période de pandémie, il s’est offert une petite descente à Montmartre.

«Le Gouvernement a décidé de maintenir la fermeture des stations de ski, on fait ce qu'on peut, et ils ont aussi fermé les deux parcs de Montmartre, donc on en est malheureusement réduits à faire ça», a-t-il déclaré au micro de Reuters.

plus de 880.000 vues

Toutefois, tout ne s’est pas passé comme prévu. Comme on peut le voir sur la vidéo ci-dessous, visionnée plus de 880.000 fois sur le compte Twitter de l’agence, le Parisien, prénommé Nathan, a dévalé les pentes de la Butte, non sans difficultés.

With ski resorts across France closed, one Parisian attempts downhill skiing on Montmartre hill pic.twitter.com/XNSWbhmUtR — Reuters (@Reuters) February 10, 2021

Après une première descente peu convaincante sur les pavés enneigés, sous les yeux des passants, le skieur amateur a enchaîné les chutes en fonçant dans les arbres, et les dérapages plus ou moins contrôlés sur la pente d'herbe.

Une performance quelque peu ratée donc, mais qui n’a pas manqué de faire réagir la Toile. Les internautes ont en effet été nombreux à partager et à commenter sa tentative, entre amusement et incompréhension.

Les organisateurs des JO de Paris 2024 ont réagi

«On dirait Bernard dans les Bronzés», «Mdr j’en peux plus», «Si le gouvernement ne rouvre pas les stations après avoir vu ça...», «Il fout quoi», «Je ne vois pas l’intérêt», «L’élégance à la française», «C’est un génie», peut-on notamment lire sous la vidéo.

Les organisateurs des Jeux Olympiques de Paris 2024 ont même retweeté la séquence en écrivant en légende, non sans une pointe d'humour : «Heureusement qu’on organise les Jeux d’été et pas ceux d’hiver».

Heureusement qu’on organise les Jeux d’été et pas ceux d’hiver https://t.co/QALIt7Zab1 — Paris 2024 (@Paris2024) February 11, 2021

