A Nice, le ministre de la Santé Olivier Véran accueilli par des syndicats inquiets

Des représentants syndicaux de la CGT et de Force ouvrière attendaient le ministre de la Santé Olivier Véran, en visite ce matin à Nice.

Alors que l’épidémie de Covid-19 est particulièrement virulente dans la capitale azuréenne, les agents hospitaliers étaient venus demander au ministre plus de moyens pour l’hôpital public. «Nous n’avons pu échanger que très brièvement avec lui, raconte Delphine Girard, la secrétaire départementale de la CGT-Santé-Action Sociale. Nos revendications portent essentiellement sur les embauches. Il est urgent de recruter dès maintenant pour éviter une pénurie de personnel dans les mois et les années à venir. Il faut également engager dès maintenant un plan de formations qualifiantes. La question des suppressions de lits et du manque de moyens faisait aussi partie des revendications.»

accélerer la Vaccination des soignants

Avec d’autres représentants syndicaux, Michel Fuentes, le Secrétaire Général de Force Ouvrière au sein du centre hospitalier universitaire a pu participer à une réunion de travail avec le ministre et ses proches conseillers. «L’entretien a été plutôt constructif, explique-t-il. Nous avons également évoqué la situation sanitaire. Ainsi que l’urgence à protéger les personnels du CHU. Le ministre s’est engagé à accélérer la vaccination des soignants.»

«Renforcement du couvre-feu» ou confinement ?

Dans les Alpes-Maritimes, la situation est très tendue sur le front de l’épidémie de coronavirus. Le taux d’incidence y est de plus de 580 cas pour 100.000 habitants. Un chiffre bien supérieur à la moyenne nationale qui est de 190 cas pour 100.000 habitants. Quelque 106 personnes sont toujours hospitalisées en réanimation.

« Si la tendance n'est pas bonne, elle nécessitera que nous prenions des mesures supplémentaires. A l'heure actuelle, la tendance sur les trois derniers jours n'est pas bonne », Olivier Véran en direct de Nice #MidiNewsWE pic.twitter.com/AKyYaCslhl — CNEWS (@CNEWS) February 20, 2021

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a demandé au préfet et aux élus des Alpes-Maritimes de prendre d'ici à dimanche soir des «mesures complémentaires», comme un renforcement du couvre-feu ou un «confinement partiel ou total», pour faire face à la flambée du Covid-19.

A voir aussi