42 députés plaident pour une réouverture partielle des bars et restaurants, à l'heure du déjeuner

En France, les portes des bars et restaurants sont fermées depuis le 30 octobre. Alors que le gouvernement envisage des restrictions encore plus sévères pour 20 départements, 42 députés suggèrent une réouverture partielle «au déjeuner, pour ceux qui en font la demande» et à partir du 30 mars.

Ces élus, menés par Richard Ramos (MoDem) et issus de tous bords politiques, s'adressent au Premier ministre dans une tribune publiée par le Journal du dimanche (JDD), ce 28 février.

TRIBUNE. Richard Ramos et 41 autres députés : "Rouvrons les restaurants au déjeuner" https://t.co/voBVZmrFFw pic.twitter.com/fUoRok0ZuZ — Le JDD (@leJDD) February 27, 2021

Pour le convaincre, ils pointent notamment les inégalités entre salariés. Alors que certains «peuvent déjeuner dans leurs restaurants d'entreprise, d'autres sont contraints de se restaurer dehors ou dans leurs bureaux : ces lieux ne sont pas adaptés et ne permettent pas à chaque salarié de prendre une pause convenable», écrivent les députés.

Pour eux, il est injuste que certains établissements, comme les restaurants d'entreprise ou ceux qui accueillent «des salariés du BTP» puissent recevoir leurs clients et d'autres non. Ce, alors même que «la quasi-totalité des professionnels du secteur ont toujours respecté les consignes sanitaires et mis en place des procédures strictes», estiment les signataires de la tribune.

La fermeture prolongée des restaurants et bars leur fait craindre le pire pour l'avenir du secteur. Ils évoquent «les conditions financières dramatiques des professionnels», ainsi que «l'augmentation probable des dépôts de bilan».

D'autant plus que, selon ces parlementaires, «ceux qui travaillaient dans ces établissements sont à présent en intérim dans d'autres secteurs» et «beaucoup d'entre eux ne souhaitent pas retourner travailler dans la restauration». Aussi, ils craignent «une pénurie de main d'oeuvre» et appellent à une réouverture, même partielle, «pour ne pas perdre ceux qui auraient encore l'envie de travailler dans les restaurants».

