Coronavirus : Les inquiétantes projections de l’Institut Pasteur pour la mi-mars

Au 20 mars, la France pourrait enregistrer plus de 50.000 nouveaux cas par jour. C’est la projection faite par l’institut Pasteur de Lille (Nord).

«Il y a eu le même effet au mois de septembre avant la deuxième vague : une baisse puis une augmentation», ont confié au JDD Philippe Amouyel et Luc Dauchet, professeur et maitre de conférences en sante publique au CHU de Lille.

Mi-février, la France a connu une baisse des contaminations qui est depuis repartie à la hausse, avec un pic à 30.000 contaminations quotidiennes durant ces derniers jours, des chiffres plus vus depuis le mois de novembre. Si elle poursuit sa progression, les deux chercheurs annonce que la France pourrait donc enregistrer 50.000 nouvelles contaminations par jour au 20 mars.

Plus haut taux d’infection depuis le mois de novembre

Selon les chercheurs, la propagation des variants -particulièrement celui britannique- est l’une des principales causes de cette future flambée des cas. Selon le journal dominical, «à cette même date, les variants auront remplacé la souche historique».

Pour les chercheurs nordistes le reconfinement est inévitable : «On a gagné du temps sur le moment où on n’aura pas d’autre choix que le confinement, a affirmé Luc Dauchet au JDD. Mais plus on agit tôt, mieux c’est».

Pire, le niveau d’hospitalisations pourrait être supérieur au pic de la première vague si aucune mesure supplémentaire n’est prise selon les experts de l’institut. Ils appellent donc à ne pas relâcher l’attention dans les régions qui sont moins touchées.

«C’est intéressant de retarder le confinement si on arrive à faire la jonction avec la vaccination. En Bretagne par exemple, ça pourrait marcher», a affirmé le professeur Amouyel.

