Coronavirus : les propositions d'Anne Hidalgo pour endiguer l'épidémie

Alors que la capitale est placée en vigilance renforcée et que la situation épidémique «continue de se dégrader», Anne Hidalgo a dévoilé ce lundi 1er mars les propositions qu'elle a faite aux autorités.

Lors d'une réunion avec les maires d'arrondissements de la capitale ce lundi matin, l'élue socialiste a d'abord été claire : elle ne veut pas d'un confinement le week-end. Une restriction qui vient d'être instaurée à Nice et à Dunkerque, mais qu'elle juge «dure, voire inhumaine».

Anne Hidalgo a également précisé qu'elle était hostile à un confinement de 3 semaines, idée pourtant évoquée jeudi 25 février par son Premier adjoint, Emmanuel Grégoire.

des cours en extérieur

Puis, à l'issue d'une nouvelle réunion avec l'Agence régionale de santé et la préfecture de police de Paris ce lundi après-midi, la maire a présenté les mesures qu'elle défend lors d'une conférence de presse.

Pour endiguer la croissance de l'épidémie, Anne Hidalgo a plaidé pour des mesures «adaptées au contexte local», notamment dans les établissements scolaires.

En profitant du retour des beaux jours, elle a proposé de mettre à disposition les parcs et jardins pour que des cours puissent se tenir «en extérieur, quand c'est possible». Des espaces verts qui repassent d'ailleurs à leurs horaires de printemps dès ce lundi, avec une fermeture repoussée à 18h.

En outre, elle préconise «une campagne de tests massives» pour les élèves. Anne Hidalgo compte aussi ouvrir «des lieux supplémentaires pour permettre aux étudiants et bacheliers de réviser, dans les musées et théâtres ou encore dans les gymnases de la ville».

Sur le plan de la vaccination, l'élue de gauche a demandé aux autorités de «multiplier par 4 les quantités de vaccins dans la métropole parisienne» (Paris et petite couronne) et que le vaccin AstraZeneca soit déployé «en priorité dans les quartiers prioritaires». Les enseignants et agents municipaux au contact du public pourraient en bénéficier.

Enfin, Anne Hidalgo a estimé que la situation devrait s'améliorer «à partir du mois de mai, grâce aux vaccins, aux beaux jours et à l'immunité collective», ce qui pourrait «faciliter l'application de la stratégie Zéro Covid», selon elle.

Des décisions attendues dans les prochains jours

En sachant que les annonces d'éventuelles nouvelles restrictions ne sont pas attendues ce lundi, pour Paris comme pour l'Ile-de-France. Les décisions pourraient toutefois être prises avant le samedi 6 mars, date évoquée par Jean Castex lors de sa dernière conférence de presse.

Quoiqu'il en soit, Anne Hidalgo a mis un terme aux spéculations causées par la sortie de son premier adjoint, Emmanuel Grégoire, qui avait suggéré un confinement strict, avant de s'expliquer plus en détail.

Le bras droit de la maire a finalement indiqué que ce confinement strict n'était qu'une «hypothèse» proposée au gouvernement, afin de remplacer le couvre-feu, une «politique de demi-mesures aux résultats très contestables», après «plus de 140 jours de couvre-feu», a jugé Emmanuel Grégoire.

