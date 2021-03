Ile-de-France : Véligo déploie son tout premier triporteur

Lancé à l'automne 2019, Véligo – le service de location de vélos électriques longue durée d'Ile-de-France – va déployer son tout premier triporteur ce mercredi 3 mars. Ce nouveau modèle avait été présenté au public en décembre dernier.

Doté de trois roues, ce nouveau modèle – qui possède une autonomie de 50 km – est équipé d'une grande caisse avant d’une capacité de 60kg ainsi que d’un porte-bagage sur le côté pour transporter des enfants à l’école (2 enfants maximum entre 3 et 10 ans).

«Le plus complet» de la gamme

Dans la gamme de vélos proposés par Véligo, le triporteur électrique est présenté comme étant «le plus complet» avec ses trois roues et ses trois modes d'assistance électriques. De fait, c'est également «le plus gros».

A noter que ce vélo est livré avec une panoplie d'accessoires : une caisse avant comprenant une banquette et une ceinture, une bâche de protection, un chargeur de batterie ainsi qu'un double-cadenas, une chaîne antivol et un antivol U.

Le #Véligo triporteur n'arrive pas seul... Il est suivi de prêt par deux autres modèles : le rallongé et le biporteur, qui feront respectivement leur arrivée en mars et en mai. De quoi permettre à chacun de trouver le #vélo qu’il lui faut ! https://t.co/mH1NSxFr4P pic.twitter.com/IVVfkLaLYF — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 3, 2021

480 euros pour 6 mois d'abonnement

Pour rappel, le service Véligo permet de louer pendant 6 mois, renouvelable une fois pour 3 mois supplémentaires, un vélo – parmi les 4 modèles proposés par la région – pour un coût de 80 euros par mois (contre 40 euros par mois pour le modèle classique). Soit 480 euros pour 6 mois d'abonnement ou 720 euros pour 9 mois.

Pour l'instant, seuls 500 exemplaires de vélos cargo – dont le triporteur – vont être distribués dans les prochains jours aux personnes qui s'étaient inscrites en amont pour le recevoir parmi les premières. Pour ceux qui seraient intéressés, il faudra s'inscrire sur le site dédié.

Quant aux deux autres modèles de vélos cargo, le rallongé et le biporteur, ils devraient également rejoindre la flotte Véligo en Ile-de-France d'ici quelques semaines. Ils seront respectivement déployés en mars et en mai.

Une nouvelle gamme qui se positionne comme «alternative pertinente à la voiture» selon Véligo, en proposant des vélos qui permettront notamment de «véhiculer des enfants et/ou transporter des petites marchandises».