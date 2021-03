Reconfinement, nouvelles règles, vaccin... Ce qu'il faut retenir des annonces de Jean Castex

Au côté du ministre de la Santé Olivier Véran, le Premier ministre, Jean Castex, a tenu une conférence de presse, ce jeudi 4 mars, pour détailler les nouvelles décisions prises par le gouvernement pour freiner l'épidémie de coronavirus en France.

Confirmant que les régions Ile-de-France et PACA échappent à un confinement le week-end, à l'inverse du département du Pas-de-Calais qui, lui, va repasser sous cloche dès ce samedi, le chef du gouvernement a déroulé un certain nombre d'annonces, tout en faisant un large point consacré à la campagne de vaccination.

le pas-de-calais confiné le week-end

Jean Castex a d'abord détaillé les derniers chiffres de l'épidémie. Selon ses indications, le variant anglais du coronavirus représente désormais, en France, plus de 60% des contaminations.

A la date d'hier, mercredi 3 mars, l'Hexagone recensait 25.156 malades hospitalisés pour Covid-19, dont 3.647 en réanimation (200 de plus comparé à la semaine précédente).

Cependant, le Premier ministre relève «des disparités territoriales contrastées». Avec un taux d'incidence de plus de 400 pour 100.000 habitants, l'ensemble du département du Pas-de-Calais va ainsi être confiné le week-end. Une mesure qui prendra effet dès ce samedi 6 mars à 8 heures jusqu'au lendemain dimanche 18 heures. Un confinement partiel qui sera poursuivi les week-ends suivants. Dans ce département, les grandes surfaces non-alimentaires de plus de 5.000 m2 seront fermées.

23 DÉPARTEMENTS EN SURVEILLANCE RENFORCÉE

Trois départements rejoignent la liste de ceux placés en vigilance renforcée. Il s'agit des Hautes-Alpes, de l’Aisne et de l’Aube. Ce jeudi, la France compte au total 23 départements, dont Paris, en surveillance renforcée, contre 20 précédemment.

Dans ces départements, le virus a continué de progresser (sauf dans les Bouches-du-Rhône et en Moselle, mais ici l'évolution devra être confirmée sur la durée, a souligné le Premier ministre).

Trois nouveaux départements (les Hautes-Alpes, l’Aisne et l’Aube) ont connu une progression telle depuis une semaine qu’ils ont franchi le seuil de 250 cas pour 100 000 habitants et s’ajoutent donc à la liste des 20 départements placés sous surveillance renforcée. pic.twitter.com/9IwK9tNbLU — Jean Castex (@JeanCASTEX) March 4, 2021

C'est pourquoi, dans ces départements placés en vigilance renforcée, «les grands centres commerciaux ou grandes surfaces commerciales, de plus de 10.000 m2, et plus seulement 20.000 m2 comme jusqu’à présent, seront fermés», a annoncé Jean Castex.

Un temps évoqué, le confinement limité au week-end à Paris et en Ile-de-France, mais aussi en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, n'a pas été décrété, mais ces zones restent bien en surveillance renforcée.

les préfets pourront prendre des mesures

Le Premier ministre a également annoncé que les préfets pourront, toujours dans les départements en surveillance renforcée, prendre des mesures supplémentaires, notamment pour empêcher les rassemblements le week-end.

Les quais de Seine, à Paris, et ceux de la Garonne, à Bordeaux, sont clairement visés. «Les images que nous avons vues encore le week-end dernier dans certaines grandes villes, y compris à Paris, ne sont tout simplement pas raisonnables», a d'ailleurs reconnu Jean Castex.

la vaccination possible en pharmacie dès le 15 mars

Autre sujet sur lequel le Premier ministre était très attendu, celui de la campagne vaccinale. D'après ses prévisions, d'ici à la mi-avril, 10 millions de personnes auront reçu une première dose de vaccin anti-Covid, 20 millions d'ici à la mi-mai, et 30 millions cet été.

Alors que, mardi, le ministère de la Santé a indiqué que seulement 25 % des doses de vaccin AstraZeneca reçues en France ont été utilisées, le Premier ministre a déclaré que les inquiétudes autour de ce vaccin «n'ont plus lieu d'être». «Je sais que vous ne réussissez pas tous à avoir de rendez-vous, (...) il faudra encore faire preuve de patience, mais ne vous inquiétez pas, vous serez vaccinés», a ajouté le Premier ministre en promettant que 850.000 rendez-vous seront ouverts d'ici à la fin du mois.

Surtout, le chef du gouvernement a indiqué que la vaccination en pharmacie sera possible dès le 15 mars. Le décret d'autorisation le permettant sera publié demain vendredi, a-t-il promis. Aucune ordonnance ne sera demandée pour les personnes déjà autorisées à se faire vacciner.

Des centres de vaccination ouverts tout le week-end

Prenant à son tour la parole, le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran, a déclaré «qu'une marche importante va être franchie ce week-end» avec l'ouverture demandée pendant deux jours de «nombreux» centres de vaccination et de centres éphémères.

[Exclu] Le gouvernement va lancer une opération #vaccination ce week-end.



En Ile-de-France, 44.000 doses de Pfizer seront à administrer d'ici à dimanche soir, dont 11.000 à Paris et 2.000 en Seine-Saint-Denis #Castex18hhttps://t.co/kmbgH8u6ZR via @cnews — Lucas Biosca (@LucasBiosca) March 4, 2021

Un peu plus tôt dans la journée, le service Grand Paris de CNEWS avait ainsi eu connaissance du fait que le gouvernement va en en effet lancer une «opération vaccination» dès ce week-end dans la région capitale. En Ile-de-France, 44.000 doses de Pfizer seront ainsi à administrer d'ici à dimanche soir, dont 11.000 à Paris et 2.000 en Seine-Saint-Denis.

Des tests salivaires distribués dans les crèches

Comme c'est déjà le cas dans les établissements scolaires, des tests salivaires seront distribués dans les crèches, les établissements sanitaires et les Ehpad, a également annoncé Olivier Véran.

De son côté et comme attendu, Jean Castex a exhorté les Français à limiter leurs contacts, et les habitants des départements sous surveillance renforcée à ne pas diffuser le virus ailleurs dans le pays.

Olivier Véran, se basant sur les conclusions d'une étude menée par le professeur Arnaud Fontanet, a expliqué que les risques de contamination sont accrus lors des repas, dans des lieux privés, sur le lieu de travail, quand la vigilance se relâche. «Les personnes en télétravail présentent un risque de contamination inférieur de 30%», a ajouté le ministre de la Santé.