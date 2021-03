Paris : environ 200 logements sociaux pour les jeunes inaugurés dans le 15e

Près de 250 logements sociaux vont être inaugurés ce lundi 8 mars, rue Castagnary, dans le 15e arrondissement de Paris. Parmi eux, 199 seront destinés aux étudiants et jeunes actifs.

Ce grand ensemble immobilier neuf – appartenant désormais au bailleur social Paris Habitat – s'étend sur une grande partie de la rue, du 61 au 71 rue Castagnary. Situé le long des voies ferrées qui mènent à la gare Montparnasse (15e), il a été construit à l'emplacement exact de l'ancienne grande poissonnerie Castagnary, connue pour son phare, fidèle réplique de celui du Croisic (Loire-Atlantique).

Un complexe immobilier de 27 millions d'euros pensé, dès le lancement du projet lors de la mandature précédente, pour répondre au besoin impérieux de loger les étudiants et les jeunes actifs. Plusieurs années plus tard, la crise sanitaire et ses conséquences économiques et sociales sont venues confirmer cette nécessité.

Trois résidences et un centre de santé

Il comprendra une résidence étudiante de 101 logements gérée par le Crous, une autre de 98 logements destinée à de jeunes travailleurs ainsi qu'une résidence pour travailleurs migrants de 45 logements. Ces deux dernières résidences – gérées par le groupe Adoma spécialisé dans l'habitat social – sont d'ailleurs d'ores et déjà ouvertes.

Par ailleurs, le site comprendra un centre de santé ainsi qu'une bricothèque gérée par l'Armée du Salut, où divers projets sociaux seront organisés. Des espaces communs dotés d'un local vélos ou encore d'une laverie seront également mis à disposition des résidents.

«La Ville de Paris a décidé de développer une offre de logements spécifiquement destinés aux jeunes étudiants et aux jeunes travailleurs», explique Ian Brossat, l'adjoint à la mairie de Paris chargé du logement, qui se félicite que «5.000 logements étudiants» aient été construits à Paris en 2014 et 2020.

«Environ 6 euros le mètre carré»

Des logements individuels, dignes et à bas coûts qui comprennent chacun une cuisine et une salle de bain et «dont les loyers sont conventionnés» note Ian Brossat. Soit, selon lui, un prix «d'environ 6 euros le mètre carré» pour des studios.

Si les deux résidences pour jeunes travailleurs et travailleurs migrants ont déjà accueilli leurs premiers locataires, la résidence étudiante gérée par le CROUS et réservée aux élèves boursiers sera quant à elle ouverte «d'ici à quelques semaines» indique l'adjoint, qui souligne que le contexte actuel «donne encore plus de sens à ce projet».