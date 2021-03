Le prix Pritzker décerné aux architectes français Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal

Le prix Pritzker, plus haute distinction du monde de l'architecture, a été décerné mardi aux français Jean-Philippe Vassal et Anne Lacaton.

Ces derniers revendiquent une architecture dédiée au bien-être du plus grand nombre, combinant espaces généreux avec budgets modestes et techniques écologiques.

«Leur travail, qui répond aux urgences climatiques et écologiques de notre temps autant qu'à ses urgences sociales, en particulier dans le domaine du logement urbain, redonne de la vigueur aux espoirs et aux rêves modernistes d'amélioration de la vie du plus grand nombre», a estimé le jury de ce prix fondé en 1979, doté de 100.000 dollars de récompense.

«Ils y parviennent grâce à un sens aigu de l'espace et des matériaux qui engendre une architecture aussi solide dans ses formes que dans ses convictions, aussi transparente dans son esthétique que dans son éthique», a ajouté le jury dans un communiqué.

Emmanuel Macron a adressé ses «félicitations à ces deux grands inventeurs d'espaces qui façonnent avec générosité des lieux qu'il fait bon habiter», a indiqué l'Elysée à l'AFP.

Richard Ferrand a de son côté salué la réussite des Français à l'Assemblée.

"Je tiens en votre nom à tous à adresser les plus vives félicitations de l'Assemblée nationale à nos compatriotes Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lauréats pour 2021 du prix #Pritzker", dit @RichardFerrand#DirectAN #QAG pic.twitter.com/k1j4waLRxO — LCP (@LCP) March 16, 2021

L'Académie des beaux-arts a elle aussi félicité les architectes pour leur travail récompensé.

L'Académie des beaux-arts adresses ses chaleureuses félicitations à Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal, lauréats du prix Pritzker. Depuis sa création en 1979, seuls deux français (Christian de Portzamparc et Jean Nouvel) ont reçu ce prestigieux prix international d'architecture pic.twitter.com/JLVnzzRWCQ — Académie beaux-arts (@AcadBeauxarts) March 16, 2021

Le couple a «redéfini la profession d'architecte»

Ces architectes parisiens, déjà récompensés en France par le Grand Prix national d'architecture en 2008, se sont faits connaître avec la «maison Latapie», maison individuelle réalisée en 1993 pour une famille avec deux enfants, dans une rue banale de Floirac, tout près de Bordeaux, devenue emblématique d'un logement à la fois spacieux, autonome et bon marché.

Loin du traditionnel pavillon de banlieue, l'arrière de la maison a des allures de hangar : des panneaux de polycarbonate - escamotables et transparents - baignent le logement de lumière naturelle, agrandissant les espaces communs intérieurs et facilitant la maîtrise du climat.

C'est avec ce projet qu'ils appliquèrent pour la première fois les technologies de serre à l'installation d'un jardin d'hiver de 60 m2, qui devait devenir l'espace le plus utilisé de la maison.

Le couple, qui s'est rencontré à l'école d'architecture de Bordeaux, dont il est sorti en 1980, est aussi récompensé pour avoir «redéfini la profession d'architecte», en privilégiant la transformation et l'amélioration de logements existants en milieu urbain, au détriment du neuf.